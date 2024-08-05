Ложно обвиненная боксерша призывает прекратить травлю спортсменов

Участие Иман Хелиф в Олимпиаде в Париже вызвало большой резонанс. В социальных сетях ее часто обвиняли в нечестном участии в женских соревнованиях. Считается, что Хелиф - мужчина. Однако доказательств этому нет.

Ее участие в Олимпиаде решительно поддерживается Международным олимпийским комитетом (МОК). Президент МОК Томас Бах ранее заявил, что "нет сомнений", что она женщина.

"Я призываю всех людей мира соблюдать принципы Олимпийской хартии, воздерживаться от травли спортсменов, потому что это имеет последствия, серьезные последствия. Это может разрушать людей, убивать их мысли, дух и разум. Это может привести к расколу. И поэтому я прошу всех воздержаться от травли", - сказала Иман Хелиф.

Предыдущая соперница Хелиф, венгерка Люка Анна Хамори, также присоединилась к враждебно настроенным комментаторам. Перед боем она заявила, что не считает решение о допуске соперницы к бою справедливым. Тем не менее, поединок в основном прошел в хорошем духе.

Оба обнялись после звонка и после подтверждения результата.

"Я разговариваю со своей семьей два раза в неделю. Надеюсь, что они нисколько не обижаются. Они переживают за меня", - призналась Хелифа.

"Даст бог, этот кризис завершится золотой медалью, и это будет лучшим ответом. Я здесь, чтобы соревноваться и добиться хорошего результата", - сказала Хелиф.

Хелиф встретится в полуфинале 6 августа с представительницей Таиланда Джанджи Суваннапхенг.

Даже в случае поражения Хелиф завоюет бронзовую медаль Олимпийских игр.

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