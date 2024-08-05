Латвийские баскетболисты 3х3 не смогли выйти в финал Олимпиады

В полуфинале Латвия проиграла Франции со счётом 14:21.

В составе сборной Латвии 11 очков и четыре подбора набрал Ласманис, Миезис набрал три очка и отдал одну результативную передачу, а Раймо и Лацис сделали три и два подбора соответственно.

В финале олимпийского турнира по баскетболу 3х3 сборная Франции сыграет с командой Нидерландов, которая в полуфинале победила Литву с разгромным счётом 20:9.

Финал между Францией и Нидерландами состоится сегодня в 23:30, а матч за третье место между командами Латвии и Литвы начнётся в 22:30.

Ранее на Олимпиаде в Париже латвийские баскетболисты 3х3 одержали семь побед в семи матчах: со счётом 21:14 переиграли Литву, со счётом 21:12 - Нидерланды, со счётом 22:8 - Китай, со счётом 21:19 - США, со счётом 22:20 - Францию, со счётом 21:14 - Сербию и со счётом 22:16 - Польшу.

Напомним, латвийские баскетболисты 3х3 являются действующими олимпийскими чемпионами. На Олимпиаде-2020 в Токио в финальном матче сборная Латвии, которую представляли Агнис Чаварс, Наурис Миезис, Карлис Ласманис и Эдгар Круминьш, обыграла команду Олимпийского комитета России (ОКР) со счётом 21:18.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!