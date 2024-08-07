Видео После ливней жители Юрмалы тонут в нечистотах. Канализация вышла из строя

Раймонд запечатлел, как лес и прилегающая территория затоплены из-за прорыва канализационной трубы.

"Вдоль железной дороги проходят две трубы высокого давления - 70-сантиметровая старая бетонная труба, по которой сточные воды поступают в юрмальские очистные сооружения. Шесть лет назад трубу однажды прорвало, и вчера то же самое повторилось. Мы звоним в Jūrmalas ūdens, а они отвечают: "Подождите, подождите!". В итоге тонны нечистот стекают в море, через канаву они уже уходят в море. Я думаю, что это довольно серьезное бедствие, на которое нужно реагировать", - говорит Раймонд.

Местные жители в отчаянии: сточные воды затопили их дворы. Но прохожие ничего не знают об этой ситуации, потому что без опасений пробираются по грязной луже даже босиком.

Представитель Jūrmalas ūdens Янис Вилнитис утверждает, что из-за сильных дождей прорвало канализационную линию. Никто не ожидал такой ситуации, отметил он.

Правда, жители не помогают быстрее решить проблему, а наоборот - копают канализационные колодцы своими руками, что на самом деле является наказуемым деянием.

Государственная служба окружающей среды (VVD) следит за ситуацией - утечка уже устранена. Но в сотрудничестве с муниципалитетом и санитарной инспекцией они будут искать решения для исправления ситуации.

В то же время VVD отмечает, что компания Jūrmalas ūdens не сообщила о ситуации вовремя, поэтому будет рассмотрен вопрос о привлечении компании к ответственности.

Хотя представитель Jūrmalas ūdens утверждает, что сточные воды не повлияют на море, это пока нельзя утверждать на 100%, отмечает служба.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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