Латвийские баскетболисты 3х3 проиграли Литве и остались без медалей Олимпиады

Матч завершился победой сборной Литвы со счётом 21:18.

В финале олимпийского турнира по баскетболу 3х3 сборная Франции сыграет с командой Нидерландов, которая в полуфинале победила Литву с разгромным счётом 20:9. Финал между Францией и Нидерландами состоится сегодня в 23:30.

Ранее на Олимпиаде в Париже латвийские баскетболисты 3х3 одержали семь побед в семи матчах группового турнира: со счётом 21:14 переиграли Литву, со счётом 21:12 - Нидерланды, со счётом 22:8 - Китай, со счётом 21:19 - США, со счётом 22:20 - Францию, со счётом 21:14 - Сербию и со счётом 22:16 - Польшу.

В полуфинале сборная Латвии потерпела поражение от Франции со счётом 14:21 и не смогла второй раз подряд выйти в финал Олимпийских игр.

Напомним, латвийские баскетболисты 3х3 на Олимпиаде-2020 в Токио завоевали золотые медали. Тогда в финальном матче сборная Латвии, которую представляли Агнис Чаварс, Наурис Миезис, Карлис Ласманис и Эдгар Круминьш, обыграла команду Олимпийского комитета России (ОКР) со счётом 21:18.

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