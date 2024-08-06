20-летняя спортсменка завершила карьеру на Олимпиаде и была выдворена из Олимпийской деревни

20-летняя парагвайская пловчиха Луана Алонсо была выдворена из Олимпийской деревни в Париже после обвинений в создании "неподобающей обстановки" в ее делегации. Кроме того, спортсменка после заплыва на 100 метров баттерфляем на Олимпиаде завершила свою карьеру, сообщает The New York Post.