20-летняя парагвайская пловчиха Луана Алонсо была выдворена из Олимпийской деревни в Париже после обвинений в создании "неподобающей обстановки" в ее делегации. Кроме того, спортсменка после заплыва на 100 метров баттерфляем на Олимпиаде завершила свою карьеру, сообщает The New York Post.
Для абонентов
20-летняя спортсменка завершила карьеру на Олимпиаде и была выдворена из Олимпийской деревни
Как сообщается, чиновники Олимпийского комитета Парагвая были возмущены ее поездкой в парижский Диснейленд и тем, что она не носила форму команды.
27 июля Алонсо не прошла квалификацию в первом заплыве на дистанции 100 метров баттерфляем и заняла шестое место. В общем олимпийском зачете она заняла 29-е место из 32.