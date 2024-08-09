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Латвийская сенсация - мультфильм "Поток", попавший в Канны и покоривший знаменитостей

Андрей Тимофеев rus.tvnet.lv
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Кадр из мультфильма "Поток"
Кадр из мультфильма "Поток" Фото: Пресс-фото

29 августа на киноэкраны выйдет "Поток" (Straume) - сенсация латвийской мультипликации, попавшая в спецпрограмму Каннского кинофестиваля и заслужившая восторженные отклики критиков и киноделов по всему миру. Автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" на специальном предпоказе ознакомился с достижением отечественного кино и рассказывает, что же особенного в мультфильме молодого режиссера Гинта Зилбалодиса.

Спасаясь от глобального потопа, черный Кот вынужден укрыться в плывущей по бесконечному океану лодке с другими животными - Собакой, Лемуром, Капибарой и Птицей. Во время путешествия мимо остатков цивилизации жизням зверей начинает угрожать не только стихия, но и взаимные склоки.

Кадр из мультфильма Straume ("Поток")
Кадр из мультфильма Straume ("Поток") Фото: Пресс-фото

"Поток" попал в основную программу фестиваля в Торонто (TIFF), а в копилке мультфильма появилось несколько наград на фестивалях в Анси, Гвадалахаре и Мельбурне - в том числе за лучший анимационный фильм, музыку, призы от жюри и зрителей.

Прежде всего приятно отметить, что вся похвала "Потоку" - совершенно заслуженна.

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