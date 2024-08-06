Как резня привела к погромам. Что происходит в Британии

Связь с Россией этого сайта заключается в том, что он был создан на основе Youtube-канала, который одиннадцать лет назад постил видео стритрейсеров из Ижевска. На основе этой же информации о следе России в разжигании беспорядков написала и газета Daily Telegraph.

Однако эксперты по дезинформации и российским информационным операциям по-разному трактуют эти данные. Скептики указывают на то, что изначальный Youtube-канал позже практически переориентировался на пакистанскую аудиторию, а созданный на его основе сайт выглядит как просто спам-агрегатор. Они считают, что все это говорит о том, что ресурс несколько раз менял владельцев.

Российский государственный телеканал RT со ссылкой на Channel3now повторил информацию о том, что подозреваемый в убийстве детей был мигрантом-мусульманином. Однако позже заметка на сайте RT была исправлена с дисклеймером о том, что предыдущая версия содержала ошибочную информацию.

Будущее (не)легальной миграции

Если изначальной причиной беспорядков было убийство детей в Саутпорте, то участники последующих нападений на мечети и отели, где размещаются мигранты, даже не упоминали этот город в своих лозунгах. Они выражали недовольство иммиграцией и политикой мультикультурализма в целом.

Ситуация в Британии значительно отличается от Франции, Италии, Германии и других европейских стран, где рост нелегальной миграции привел в парламенты национал-популистские партии.