МИД: В случае закрытия посольства РФ в Латвии следует ожидать ответного шага

Она подчеркнула, что в настоящее время посольство Латвии в России является единственным каналом связи между двумя странами, позволяющим оказывать консульскую помощь гражданам Латвии в России, но если посольство будет закрыто, то следует ожидать ответной реакции России и такой возможности не будет.

Представитель МИД отметила, что дипломатические отношения с Россией значительно сократились после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. Несколько дипломатов российского посольства были признаны нежелательными для Латвии и высланы.

Генеральные консульства России в Лиепае и Даугавпилсе также были закрыты. В начале 2023 года уровень дипломатических отношений с Россией был понижен до уровня временного поверенного в делах. Также, по словам Мартинсоне, по соображениям безопасности выдача виз российским гражданам, их въезд в Латвию и другие страны-члены ЕС, соседствующие с Россией, через внешнюю границу были значительно ограничены с начала войны в Украине.

Как сообщалось ранее, научный сотрудник Латвийского института внешней политики и преподаватель Балтийского оборонного колледжа Сандис Шрадерс сказал агентству LETA, что после обмена пленными между западными странами и Россией латвийскому МИД следует рассмотреть вопрос о закрытии российского посольства в Риге, чтобы ограничить деятельность шпионов.

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