Парад автомобилей RETRO JŪRMALA 25 пройдет в конце августа

Как обычно, автомобили и мотоциклы с богатой историей проедут по всему городу, радуя отдыхающих и местных жителей. Приглашают присоединиться и других обладателей раритетов - они могут подать заявку на участие до 20 августа.

Парад пройдет по всей территории Юрмалы - от Кемери до Буллюциемса. Предусмотрено несколько мест для экспозиции: в Кемери, Каугури и Буллюциемсе: можно фотографироваться, общаться, участвовать в конкурсах…

Вход на мероприятие для зрителей бесплатный. В Кемере на улице Тукума будут выставлены автомобили советской эпохи. На парковке возле смотровой башни - американские машины и модели Youngtimer, а возле санатория "Кемери" разместятся довоенные и послевоенные шедевры автопрома. В Каугури автомобили можно посмотреть на улице Таллинас на участке от улицы Маза Нометню. Последняя остановка будет в Буллюциеме в конце улицы Тиклу у реки.

Фото: Пресс-фото

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