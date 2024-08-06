В среду в 19:00 по латвийскому времени дуэт Тина Граудиня/Анастасия Самойлова сыграет в четвертьфинале соревнований по пляжному волейболу на Олимпийских играх в Париже. Смогут ли девчонки повторить свой успех и вторые Игры подряд выйти в полуфинал?
"Ты лучшая!". Жёлто-синие ленточки и посыл всему миру. Смогут ли Настя и Тина привезти из Парижа медали?
Как уже сообщалось, латвийские пляжницы начали олимпийский турнир с поражения 0-2 (15:21, 14:21) от швейцарок Эсме Бебнер и Зоэ Верже-Депре, но в дальнейшем выиграли свои матчи в группе D со счётом 2-0 (21:19, 21:15) у парагваек Хулианы Полетти/Мишель Вальенте и 2-0 (21:14, 22:20) - у канадского дуэта Мелисса Хьюман-Паредес/Брэнди Уилкерсон.
В матче против канадок у Насти и Тины был не только чёткий план на игру, но также послание миру. Спортсменки вышли на игру в белой форме, которая символизировала мир.
"Белый цвет символизирует мир. Белым цветом и птицами мы хотим сказать, что мы за мир во всём мире, поэтому у Тины ещё была лента в волосах в цветах украинского флага. У меня тоже были жёлто-синие ленточки", - сказала Самойлова.
В 1/8 финала представительницы Латвии, посеянные на турнире под девятым номером, в упорной борьбе за место в восьмёрке сильнейших обыграли немецкий дуэт Свенья Мюллер/Кинья Тильман со счётом 2-1 (21:13, 17:21, 18:16).
"Психологически было очень сложно выдержать такое напряжение. Трибуны кричали и давали нам энергию", - рассказала после матча Самойлова.
"Это была одна из самых напряжённых игр в моей карьере. Давление, ставки в этой игре были высоки", - сказала Граудиня, добавив, что в перерывах матча они подбадривали друг друга.
В трансляцию попал момент, как Тина говорит своей напарнице: "Молодец, Настя. Ты лучшая!". На что Самойлова отвечает Граудине: "Ты лучшая!". После этого обе волейболистки говорят: "Давай, мы это можем!".
Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova apmainās ar komplimentiem (Video: LTV7 / Replay) pic.twitter.com/tx5B3z6zb7— solid_video (@solidvideo4358) August 5, 2024
Теперь перед нашими девушками стоит ещё одна сложная задача - за место в четвёрке сильнейших в среду Граудиня и Самойлова сыграют с лидерами рейтинга Эдуардо Лисбоа/Ана Патрисия Силва из Бразилии. Начало игры в 19:00, а следить за ходом матча можно будет на телеканале LTV7.
Латвийский и бразильский дуэты в этом году встречались четыре раза. В июне на турнире Elite 16 в Чехии пары встретились дважды - Граудиня/Самойлова выиграли оба матча, включая матч за бронзу. В свою очередь, в мае латвийские волейболистки проиграли мировым лидерам на турнирах в Бразилии и Португалии.
Дуэт из Бразилии в 2022 году победил на чемпионате мира, а в 2023 году бразильянки стали вице-чемпионами мира. Граудиня и Самойлова выступают на вторых Олимпийских играх подряд. В 2021 году в Токио они заняли четвёртое место.
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