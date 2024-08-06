"Ты лучшая!". Жёлто-синие ленточки и посыл всему миру. Смогут ли Настя и Тина привезти из Парижа медали?

"Это была одна из самых напряжённых игр в моей карьере. Давление, ставки в этой игре были высоки", - сказала Граудиня, добавив, что в перерывах матча они подбадривали друг друга.

В трансляцию попал момент, как Тина говорит своей напарнице: "Молодец, Настя. Ты лучшая!". На что Самойлова отвечает Граудине: "Ты лучшая!". После этого обе волейболистки говорят: "Давай, мы это можем!".

Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova apmainās ar komplimentiem (Video: LTV7 / Replay) pic.twitter.com/tx5B3z6zb7 — solid_video (@solidvideo4358) August 5, 2024

Теперь перед нашими девушками стоит ещё одна сложная задача - за место в четвёрке сильнейших в среду Граудиня и Самойлова сыграют с лидерами рейтинга Эдуардо Лисбоа/Ана Патрисия Силва из Бразилии. Начало игры в 19:00, а следить за ходом матча можно будет на телеканале LTV7.

Латвийский и бразильский дуэты в этом году встречались четыре раза. В июне на турнире Elite 16 в Чехии пары встретились дважды - Граудиня/Самойлова выиграли оба матча, включая матч за бронзу. В свою очередь, в мае латвийские волейболистки проиграли мировым лидерам на турнирах в Бразилии и Португалии.

Дуэт из Бразилии в 2022 году победил на чемпионате мира, а в 2023 году бразильянки стали вице-чемпионами мира. Граудиня и Самойлова выступают на вторых Олимпийских играх подряд. В 2021 году в Токио они заняли четвёртое место.

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