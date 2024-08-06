Латвийский копьеметатель Гайлумс получил травму на Олимпиаде. Чакшс тоже не прошел дальше

В единственной своей засчитанной попытке Гайлумс показал результат 77,26 метра, что позволило ему занять 11-ю строчку в первой группе из 16 спортсменов.

Чтобы пройти дальше, копье нужно было метнуть по меньшей мере на 84 метра или же попасть в число 12 лучших спортсменов из 32 участников в обеих группах.

Первая попытка Гайлумса засчитана не была, во второй он показал результат 77,26 метра, а в третьей метнул копье в районе 82 метров, однако немного заступил за линию, поэтому результат засчитан не был.

В ходе выполнения последней попытки Гайлумс травмировал ногу.

Из первой группы квалификационный норматив выполнили четыре копьеметателя - немец Юлиан Вебер (87,76 метра), кениец Джулиус Йего (85,97 метра), чех Якуб Вадлейх (85,63 метра) и финн Тони Керянен (85,27 метра).

В свою очередь Чакшс стартовал во второй группе, и все три его попытки не были засчитаны из-за заступа за линию метания.

Гайлумс - дебютант Олимпийских игр, а Чакшс три года назад в Токио занял 18-е место.

В этом сезоне лучшим результатом Гайлумса среди 32 участников было 21-е место, у Чакшса - 23-е.

Финал соревнований по метанию копья пройдет в четверг.

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