Украинцы не унывают: в День независимости в Риге пройдет марафон комедийных фильмов

24 августа в 17:00 в кинотеатре K.Suns состоится третий ежегодный марафон украинского комедийного короткометражного кино. Киномарафон "Улыбайтесь, украинцы!" приурочен ко Дню независимости Украины.

Этот юмористический фестиваль, созданный Олександром Ануфриевым, стартовал 12 лет назад в Киеве, а в Риге он проходит третий раз.

В этом году посетители смогут увидеть такие фильмы, как "Холодильник" режиссера Максима Сухарева, рассказывающий историю девушки, которая каждую ночь просыпается от странного звука и идет на его зов. В фильме "Капитан Бровары" режиссера Эдуарда Нечмоглода мы увидим группу документалистов, пытающихся снять фильм о людях, живущих в условиях боевых действий. Им удается найти настоящего супергероя, но не все идет так гладко. Будут и другие хорошие фильмы.

Во время перерыва участников ждет угощение от спонсоров.

Киномарафон откроют специальные гости из киноиндустрии, а по окончании показов все желающие смогут принять участие в прямой видеоконференции и задать вопросы киевскими режиссерам. Вход бесплатный.

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