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Второе место в забеге не позволило Вайчуле квалифицироваться в полуфинал

rus.tvnet.lv
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Латвийская легкоатлетка Гунта Вайчуле во вторник на Олимпиаде в Париже в утешительном забеге заняла второе место, но в полуфинал не прошла.

Вайчуле стартовала в третьем из четырех утешительных забегов и показала результат 50,93 секунды, что является вторым лучшим результатом в ее карьере.

Чтобы пройти дальше, ей нужно было победить в забеге или показать один из двух лучших результатов среди остальных участниц.

Как уже сообщалось, в понедельник Вайчуле в предварительных соревнованиях с результатом 51,13 секунды стала пятой в своем забеге и напрямую в полуфинал не квалифицировалась, показав 22-й результат из 47 участниц.

Личный рекорд Вайчуле - и лучший результат этого сезона - 50,83 секунды.

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