Полезные советы для безопасных покупок в Интернете

Сегодня интернет-магазины, такие как Notino, делают нашу повседневную жизнь проще, потому что мы можем получить все, что нам нужно, в удобное для нас время и в удобном месте. Возможность покупать товары и услуги в несколько кликов произвела революцию в сфере розничной торговли.Однако это удобство сопряжено с рядом рисков. Угрозы кибербезопасности, мошеннические сайты и утечка данных — все это реальные угрозы, с которыми часто сталкиваются покупатели в Интернете. Чтобы помочь вам безопасно покупать товары в Интернете, мы собрали в этой статье несколько практических советов
1.Тщательно проверяйте надежность магазина
Прежде чем совершать покупки в Интернете, тщательно проверьте надежность магазина. Во-первых, проверьте домен сайта. Убедитесь, что название сайта в адресной строке совпадает с названием сайта. Выясните, как давно работает сайт, используя предназначенные для этого инструменты. Адрес сайта должен начинаться с "https://", где "s" означает безопасность. Затем проверьте информацию о продукте.
Если в описании товара много грамматических ошибок или фотографии выглядят слишком хорошо, чтобы быть правдой, это может быть признаком мошенничества. Не забудьте проверить данные интернет-магазина, такие как адрес и контактная информация (телефон, электронная почта). Если вы не можете найти четкую информацию или продавец отказывается отвечать на ваши вопросы, лучше ничего не покупать в этом магазине.
2.Проверьте отзывы об интернет-магазине
"Прежде чем покупать в незнакомом интернет-магазине, обязательно изучите, что о нем говорят другие покупатели. Поищите отзывы в Google, социальных сетях или на специализированных форумах. Если отзывы только положительные, слишком похожие или совсем недавние, насторожитесь - мошенники часто сами пишут хвалебные отзывы, чтобы привлечь покупателей. Доверяйте опыту других покупателей - если вы видите несколько негативных отзывов, лучше выбрать другой магазин.
3.Ищите безопасные способы оплаты
Наиболее популярными способами оплаты сегодня являются кредитные карты, PayPal и онлайн-банкинг. Прежде чем совершить оплату в интернет-магазине, убедитесь, что продавец предлагает безопасные международные системы оплаты картами, такие как MasterCard SecureCode и Verified by VISA. Эти системы обеспечивают безопасность платежей, защищают ваши данные и предотвращают их хранение после оплаты. Никогда не сообщайте продавцу данные своей карты по электронной почте или другим небезопасным, необычным каналам.
4.Используйте надежные и уникальные пароли
Пароли — это первая линия защиты от несанкционированного доступа к вашим аккаунтам. Используйте надежные уникальные пароли для каждой учетной записи в Интернете, которые трудно угадать. Надежный пароль обычно представляет собой комбинацию букв (как заглавных, так и строчных), цифр и специальных символов. Не указывайте в паролях информацию, которую легко угадать мошенникам, например дату рождения или имя. Для безопасного создания и хранения паролей используйте надежный менеджер паролей.
5.Не пользуйтесь общедоступными сетями
Использование общедоступных сетей Wi-Fi подвергает риску ваши личные данные. Такие сети уязвимы для кибератак, и хакеры могут легко перехватить вашу частную информацию. Чтобы минимизировать риски, пожалуйста, воздержитесь от совершения важных онлайн-операций с помощью общедоступных сетей Wi-Fi. Если вам необходимо работать в Интернете, мы рекомендуем использовать виртуальную частную сеть (VPN) для защиты ваших данных.
6.Обновляйте программное обеспечение
Регулярно обновляйте операционную систему, веб-браузер и антивирусное программное обеспечение. Эти обновления необходимы для защиты компьютера от новейших киберугроз. Обновления часто устраняют недостатки безопасности, которые киберпреступники активно используют для взлома систем.