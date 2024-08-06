Полезные советы для безопасных покупок в Интернете

Сегодня интернет-магазины, такие как Notino, делают нашу повседневную жизнь проще, потому что мы можем получить все, что нам нужно, в удобное для нас время и в удобном месте. Возможность покупать товары и услуги в несколько кликов произвела революцию в сфере розничной торговли.Однако это удобство сопряжено с рядом рисков. Угрозы кибербезопасности, мошеннические сайты и утечка данных — все это реальные угрозы, с которыми часто сталкиваются покупатели в Интернете. Чтобы помочь вам безопасно покупать товары в Интернете, мы собрали в этой статье несколько практических советов