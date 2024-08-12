Никита Осипов о детских спектаклях в театре им. Чехова и Дане Бйорк: "Критика - это хорошо"

В передаче RUS TVNET "В чём фишка?" Никита Осипов рассказал о том, как с детства учил украинский язык, попал в театр Чехова, а также о Дане Бйорк и своих мечтах.

Никита Осипов играет в таких спектаклях, как "Айболит", "Визит старой дамы" (сын Илла), "Вот комната эта..." (контрабас), "Всё начинается с любви…" (Роберт Рождественский), "Граф Монте-Кристо. Я - Эдмон Дантес" (Данглар), "Да здравствует Королева, виват!", "Золушка", "Исповедь хулиганки", "Новогодняя акция!", "Почтисчастье" (официант), "Рейс 2023-2024", "Робин Гуд" (принц Джон, младший брат короля Ричарда Львиное Сердце), "Сказки в капельках дождя", "Тартюф", "Три поросенка и волк" (старший брат) и "Это случилось в Виши" (официант).

Кстати, 1 сентября в театре Чехова новая премьера для всей семьи:

"Следующий сезон у нас открывается 1 сентября спектаклем "Золушка", и я там буду играть принца. Это уже будет мой не первый принц, а второй. Можно сказать, амплуа принца уже как-то на мне закрепилось. Я не против, мне это нравится!".

31-летний актер Рижского русского театра имени Михаила Чехова Никита Осипов - рижанин в третьем поколении. Он учился в Рижской украинской школе, а после в ГИТИСе: "У меня так сложилось все идеально. Я никогда не работал ни официантом, ни еще кем-то. Школа, потом университет, после университета сразу театр. То есть это мой первый театр, и я в нем служу уже семь лет".

"В театр я попал через кастинг...

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