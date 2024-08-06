Фото В Латвии тепло встретили участников Олимпийских игр

Фото: Семья и друзья встретили в Рижском аэропорту участников Олимпийских игр 2024 года

Олимпийские игры проходят во французской столице до 11 августа, причем не только во французской столице, но и в 16 других местах, включая Французскую Полинезию. В программу Игр включены 32 вида спорта, в которых будет разыграно 329 комплектов медалей.

На этот раз с прошлых летних Олимпийских игр прошло всего три года, так как из-за пандемии Covid-19 Игры в Токио были перенесены с 2020 на 2021 год.

В 2028 году Олимпиада пройдет в Лос-Анджелесе, а в 2032 году - в австралийском городе Брисбен.

На Олимпиаде в Париже Латвию представляют 29 спортсменов в 14 видах спорта.

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