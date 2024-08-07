"Я начал заниматься спортом очень поздно". Кто такой Юсуф Дикеч, ставший мемом Олимпиады

Дикеч говорит, что начал заниматься стрельбой случайно.

«Этот спорт в Турции не очень известен и не имеет большой медийной популярности. Я проходил мимо стрельбища, случайно заглянул, попробовал, мне понравилось, и я остался», — рассказывает он.

Всеобщее внимание к собственной персоне Дикеча удивило, но порадовали комментарии (он их старается читать): «Серебро ценнее золота». Второе место его не очень устраивает, но он надеется, что и этот успех вдохновит новое поколение спортсменов. Так что теперь его цель — золотая медаль на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Дикеч и Тархан Фото: Getty Images

Впрочем, рядом с Дикечем выступала и его напарница, 24-летняя Шевваль Тархан, в точно такой же футболке и позе и тоже практически без экипировки — в отличие от Дикеча, на Тархан были специальные наушники.

Они завоевали серебро в соревнованиях смешанных пар (в одиночных выступлениях им обоим не удалось занять призовых мест). Но пользователи соцсетей не обратили на Тархан практически никакого внимания.

Почти никакого внимания не удостоились и те, кто вообще-то победил турецкую пару в финале и завоевал золото — Дамир Микец и Зорана Арунович из Сербии.

Слава Дикеча и сила соцсетей так велика, что его позу во вторник изобразил - после победы с мировым рекордом - феноменальный прыгун с шестом Арманд Дуплантис, которому, казалось бы, и собственной славы должно хватать Фото: Reuters