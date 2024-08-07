"Я начал заниматься спортом очень поздно". Кто такой Юсуф Дикеч, ставший мемом Олимпиады

Мужчина в обычных очках подошел к барьеру и, не вынимая руки из кармана, направил пистолет в сторону мишени. В отличие от других спортсменов, у него не было ни защитных наушников, ни разных замысловатых приспособлений.
Его зовут Юсуф Дикеч, на Олимпиаде 2024 в Париже он вместе с напарницей Шевваль Илайдой Тархан завоевал серебряную медаль в категории смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.
Фотография невозмутимого флегматика с пистолетом взорвала социальные сети и стала объектом многочисленных мемов, а сам стрелок оказался в центре внимания мировой прессы. Когда наш коллега из Турецкой службы Би-би-си Бурак Абатай говорил с ним по телефону, он только что дал интервью журналистам из Японии, специально для этого приехавшим в Анкару.
Дикеч говорит о своих эмоциях с тем же спокойствием, с каким он целится в мишень. Он говорит, что горд тем, что завоевал первую в истории Турецкой Республики олимпийскую медаль в стрельбе, и что его успех принадлежит как ему самому, так и его стране.
51-летний Дикеч начал заниматься стрельбой в 28 лет, он выиграл пять мировых и четыре европейских чемпионата в категории огнестрельного и пневматического оружия.
Олимпийские игры в Париже 2024 года стали пятыми в его карьере, но только в Париже он впервые поднялся на пьедестал.
«На самом деле, я начал заниматься этим спортом очень поздно. Успех никогда не приходит легко. Я много работал», — говорит Дикеч.
Он отмечает, что его победы на чемпионатах Европы и мира не получали такого резонанса: «Стрельба — не очень известный спорт в Турции. Думаю, поэтому. Но когда речь идёт об Олимпиаде, всё меняется».
Дикеч вспоминает, что, несмотря на упорные тренировки и хорошую подготовку к Играм в Пекине 2008 года, он не смог справиться с давлением и волнением на соревнованиях. Так что нынешняя невозмутимость обманчива.
«Сначала нужно поверить в то, что ты можешь [стать чемпионом]. Я тогда поверил, что смогу», — говорит он.
На первых четырех Олимпиадах добиться медали не получилось, несмотря на богатую коллекцию медалей европейских, мировых турниров, Средиземноморских, Балканских и Исламских игр.
«Но в моей коллекции не хватало только олимпийской. Аллах даровал нам её», - говорит Дикеч.
Дикеч говорит, что они с напарницей Шевваль Тархан боролись до самого конца: «Я всегда говорю, что спортсмен идёт на соревнования со своей судьбой, удачей и везением. В этом финале удача была не на нашей стороне. Мы завоевали серебряную медаль. Но я всё равно счастлив».
Дикеч говорит, что начал заниматься стрельбой случайно.
«Этот спорт в Турции не очень известен и не имеет большой медийной популярности. Я проходил мимо стрельбища, случайно заглянул, попробовал, мне понравилось, и я остался», — рассказывает он.
Всеобщее внимание к собственной персоне Дикеча удивило, но порадовали комментарии (он их старается читать): «Серебро ценнее золота». Второе место его не очень устраивает, но он надеется, что и этот успех вдохновит новое поколение спортсменов. Так что теперь его цель — золотая медаль на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.
Впрочем, рядом с Дикечем выступала и его напарница, 24-летняя Шевваль Тархан, в точно такой же футболке и позе и тоже практически без экипировки — в отличие от Дикеча, на Тархан были специальные наушники.
Они завоевали серебро в соревнованиях смешанных пар (в одиночных выступлениях им обоим не удалось занять призовых мест). Но пользователи соцсетей не обратили на Тархан практически никакого внимания.
Почти никакого внимания не удостоились и те, кто вообще-то победил турецкую пару в финале и завоевал золото — Дамир Микец и Зорана Арунович из Сербии.
На волне популярности Дикеча и мемов о нем один из пользователей твиттера, курдский активист и OSINT-исследователь Шаро Маруф обратил внимание на военное прошлое Дикеча. Как следует из открытых данных, закончив школу, Дикеч в 1994 году поступил в Специализированную школу жандармерии в Анкаре, а после ее окончания начал работать в городе Мардин на юго-востоке Турции, населенном преимущественно курдами.
Маруф отметил, что в 1995–1999 годы, когда Дикеч находился в Мардине, турецкие военные проводили на юго-востоке Турции третью фазу операции против курдских повстанцев из Рабочей партии Курдистана, которая в Турции и еще ряде стран мира признана террористической и запрещена.
Европейский суд по правам человека признал ответственность Турции за многочисленные нарушения прав человека турецкими военными во время конфликта, в том числе за внесудебные казни курдских гражданских лиц, разрушения гражданской инфраструктуры, принудительные переселения, а также за исчезновения и убийства курдских активистов, политиков и журналистов.
«Звание Дикеча (в Мардине он находился в звании капрала) и район развертывания дают уверенность, что он участвовал в этих операция турецких вооруженных сил», — пишет Маруф.
Ни сам Дикеч, ни турецкие власти не комментировали эту информацию. В открытых источниках нет данных о том, что именно делал Дикеч во время службы в Мардине.