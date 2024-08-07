День #12 Первое золото для Польши и сенсация в метании диска

В среду, 7 августа, на летних Олимпийских играх-2024 прошёл 12-й медальный день.
Лёгкая атлетика, спортивная ходьба, марафон, смешанная эстафета
Испанские легкоатлеты Альваро Мартин и Мария Перес стали олимпийскими чемпионами в смешанной эстафете по спортивной ходьбе. Дуэт преодолел дистанцию в 42,195 км за 2 часа 50 минут и 31 секунду.
Серебряные медали завоевали эквадорцы Брайан Даниэль Пинтадо и Гленда Морехон, отстав от лидеров на 51 секунду. Бронзу выиграли австралийцы Ридиан Коули и Джемайма Монтаг (2:51.38).
В спортивной ходьбе впервые на Олимпийских играх прошла смешанная командная эстафета. В ней принимали участие 25 команд, забег проходил в четыре этапа.
Парусный спорт, женщины, швертбот
В соревнованиях динги (швертбот) по парусному спорту победу одержала Марит Боумистер из Нидерландов. Серебряную медаль выиграла датчанка Анне-Мари Риндом, а бронзу завоевала Лине Хест из Норвегии.
Парусный спорт, мужчины, швертбот
У мужчин олимпийское золото досталось австралийцу Мэтью Уэрну, чемпиону Токийской олимпиады в классе "Лазер" и многократному чемпиону мира. На втором месте киприот Павлос Контидес. Бронзовую медаль завоевал перуанец Стефано Пескьера.
Скалолазание, женщины, скорость
Рекордсменка мира Александра Мирослав принесла Польше первое золото на Олимпийских играх в Париже. Она преодолела вертикальную дистанцию в 15 метров за 6,10 секунды. В финале она опередила представительницу Китая Дэн Лицзюань (6,18 секунды). Бронзовая медаль также досталась представительнице Польши Александре Калуцкой.
Ранее Мирослав дважды установила мировой рекорд в квалификации. 30-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 6,21 секунды, а затем за 6,06 секунды. До этого рекорд также принадлежал Мирослав и составлял 6,24 секунды, он был установлен в прошлом году в Риме.
Тяжёлая атлетика, мужчины, до 61 кг
Китайский тяжелоатлет Ли Фабинь сумел выиграть золотую медаль в весовой категории до 61 кг. Его результат по сумме двух упражнений - 310 кг, при этом, в рывке китаец взял вес 143 кг и установил тем самым новый олимпийский рекорд. Ли Фабинь повторил результат ОИ-2020 в Токио - тогда он тоже выиграл золото и тоже установил олимпийский рекорд.
Серебряная медаль у представителя Таиланда Тхирапонга Силачай, результат которого 303 кг (132+171). Бронза у американца у Хэмптона Морриса (298 кш (126+172).
Тяжёлая атлетика, женщины, до 49 кг
Китайская тяжелоатлетка Чжихой Хо выиграла Олимпиаду-2024 в весе до 49 кг с олимпийским рекордом. Она показала результат 206 кг, в толчке установив олимпийский рекорд - 117 кг. Серебро - у представительницы Румынии Михаэлы-Валентины Камбей (205 кг). Бронзовую медаль завоевала спортсменка из Таиланда Суродчана Хамбао (200 кг).
Скейтбординг, мужчины, парк
Австралийский скейтбордист Киган Палмер победил в дисциплине парк, набрав 93,11 очков. Вторым стал американец Том Шаар (92,23), а бронза досталась бразильцу Аугусто Акио (91,85).
Велотрек, командная гонка преследования, мужчины
Мужская сборная Австралии опередила Великобританию в финале командной гонки преследования по велотреку. В решающем поединке команда в составе Оливера Бледдина, Сэма Уэлсфорта, Конора Лехи и Келланда О’Брайена опередила соперников из Великобритании более чем на две секунды. Бронзовые медали в противостоянии с Данией выиграла Италия.
Велотрек, командная гонка преследования, женщины
В ожесточенной борьбе американки опередили Новую Зеландию в командной гонке преследования. В "золотом" заезде четырем американкам (Хлое Дайгерт, Лили Уильямс, Кристен Фолкнер и Дженнифер Валент) удалось на 0,621 секунды опередить коллектив из Новой Зеландии. преследования Бронзу Парижа-2024 в противостоянии с соперницами из Италии завоевали британки.
Лёгкая атлетика, женщины, прыжки с шестом
В женских соревнованиях по прыжкам с шестом золотую награду выиграла австралийка Нина Кеннеди с лучшим результатом сезона - 4,90 м. Серебряная медаль досталась американке Кэти Мун (4,85), бронза - канадке Алише Ньюмен, которая установила национальный рекорд (4,85).
Лёгкая атлетика, мужчины, диск
Литовский метатель диска Миколас Алекна побил олимпийский рекорд своего отца - во второй попытке в финале Игр-2024 в Париже он метнул диск на 69,97 метра. В четвёртой попытке рекорд Алекны-младшего побил ямаец Роже Стона (70,00), который сенсационно стал олимпийским чемпионом. Бронзовую медаль завоевал австралиец Мэттью Денни (69,31).
Лёгкая атлетика, мужчины, 400 м
Американский легкоатлет Куинси Холл одержал победу в соревнованиях по бегу на 400 метров. 26-летний спортсмен преодолел дистанцию за 43,40 секунды. Вторым финишировал британец Мэттью Хадсон-Смит (43,44 секунды). Тройку лидеров замкнул Мусала Самуконга из Замбии (43,74), который принёс первую медаль своей национальной команде на Играх в Париже.
Лёгкая атлетика, мужчины, 3000 м с/п
Марокканский легкоатлет Суфьян Эль-Баккали стал победителем Олимпийских игр в Париже в беге на 3000 м с препятствиями. Он показал результат 8.06,05. Второе место занял американец Кеннет Рукс (8.06,41). Тройку сильнейших замкнул Абрахам Кивибот из Кении - 8.06,47
Синхронное плавание, группы, акробатическая программа
Китайские синхронистки выиграли золото Олимпиады-2024 в группах, набрав 996,1389 балла. Серебряные медали завоевали американские синхронистки, набравшие 914,3421 балла. Бронзовые награды взяли спортсменки из Испании, заработавшие 900,7319 балла.
Греко-римская борьба, до 77 кг
Соревнования в греко-римской борьбе среди мужчин в весовой категории до 77 килограммов выиграл Нао Кусака из Японии, который в финале одолел Демеу Жадраева из Казахстана. Чуть ранее бронзу по итогам своих боёв выиграли Малхаз Амоян из Армении и Акжол Махмудов из Кыргызстана.
Греко-римская борьба, до 97 кг
Олимпийский чемпион 2016 года армянский борец Артур Алексанян завоевал серебряную медаль в греко-римской борьбе в весе до 97 кг на Олимпийских играх 2024 года в Париже. В финальной схватке он уступил иранцу Мохаммаду Хади Сарави. Бронзовые награды завоевали Габриэль Росильо с Кубы и Узур Джузупбеков из Кыргызстана.
Вольная борьба, женщины, до 50 кг
Американская спортсменка Сара Энн Хильдебрандт завоевала золотую медаль в вольной борьбе в весе до 50 кг. В финальной схватке она одолела представительницу Кубы Юснейлис Гусман Лопес. Бронзовые награды завоевали китаянка Цзыци Фэн и японка Юи Сусаки.
Тхэквондо, женщины, до 49 кг
Тхэквондистка Панипак Вонгпаттанакит из Таиланда завоевала золотую медаль Олимпиады-2024 в весовой категории до 49 килограммов. 26-летняя таиландка в финале победила китаянку Гуо Цзин со счётом 2:1. Бронзовые медали завоевали хорватка Лена Стойкович и спортсменка из Ирана Мобина Нематзаде
Тхэквондо, мужчины, до 58 кг
У мужчин в финале в весе до 58 кг золотую медаль завоевал тхэквондист из Южной Кореи Тэ Чжун Пак. В финале он победил азербайджанца Гашима Магомедова. Бронзовые награды забрали француз Сирьян Раве и представитель Туниса Мохамед Джендуби.
Бокс, мужчины, до 63,5 кг
Француз Софьян Умиа и кубинец Эрисланди Альварес Борхес разыграли золото в категории до 63,5 килограммов. Итогом поединка стала сенсационная победа кубинца решением судей. Ранее бронзовыми призёрами в этой весовой категории стали Лаша Гурули из Грузии и Уайатт Сэнфорд из Канады.
Бокс, мужчины, до 80 кг
Информация дополняется
Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего)
- США - 27-35-32 (94)
- Китай - 25-23-17 (65)
- Австралия - 18-12-11 (41)
- Франция - 13-17-21 (51)
- Великобритания - 12-17-20 (49)
- Южная Корея - 12-8-7 (27)
- Япония - 12-6-13 (31)
- Италия - 9-10-8 (27)
- Нидерланды - 9-5-6 (20)
- Германия - 8-5-5 (18)
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