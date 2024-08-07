День #12 Первое золото для Польши и сенсация в метании диска

Ранее Мирослав дважды установила мировой рекорд в квалификации. 30-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 6,21 секунды, а затем за 6,06 секунды. До этого рекорд также принадлежал Мирослав и составлял 6,24 секунды, он был установлен в прошлом году в Риме.

Тяжёлая атлетика, мужчины, до 61 кг

Китайский тяжелоатлет Ли Фабинь сумел выиграть золотую медаль в весовой категории до 61 кг. Его результат по сумме двух упражнений - 310 кг, при этом, в рывке китаец взял вес 143 кг и установил тем самым новый олимпийский рекорд. Ли Фабинь повторил результат ОИ-2020 в Токио - тогда он тоже выиграл золото и тоже установил олимпийский рекорд.

Серебряная медаль у представителя Таиланда Тхирапонга Силачай, результат которого 303 кг (132+171). Бронза у американца у Хэмптона Морриса (298 кш (126+172).

Тяжёлая атлетика, женщины, до 49 кг

Китайская тяжелоатлетка Чжихой Хо выиграла Олимпиаду-2024 в весе до 49 кг с олимпийским рекордом. Она показала результат 206 кг, в толчке установив олимпийский рекорд - 117 кг. Серебро - у представительницы Румынии Михаэлы-Валентины Камбей (205 кг). Бронзовую медаль завоевала спортсменка из Таиланда Суродчана Хамбао (200 кг).

Скейтбординг, мужчины, парк

Австралийский скейтбордист Киган Палмер победил в дисциплине парк, набрав 93,11 очков. Вторым стал американец Том Шаар (92,23), а бронза досталась бразильцу Аугусто Акио (91,85).

Велотрек, командная гонка преследования, мужчины