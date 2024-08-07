Возможны небольшие перебои в поставках медикаментов: рекомендуется приобретать их вовремя

Когда ZVA получает сигналы о нехватке лекарств от производителя или оптовика, то связывается с другими поставщиками и заинтересованными сторонами. Если спрос не может быть удовлетворен зарегистрированным лекарственным препаратом, ZVA обращается к оптовикам с просьбой о возможности получения разрешения на параллельный импорт или параллельное распространение.

После получения соответствующего разрешения в Латвии можно распространять незарегистрированные лекарства, если они зарегистрированы и используются в других странах. Каждый случай рассматривается индивидуально, пояснила Лукша.

При необходимости ZVA обращается к медицинским учреждениям и профессиональным объединениям врачей, чтобы ускорить получение разрешений и получение пациентами лекарств.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) и Европейская комиссия ввели механизм солидарности, гарантирующий, что любое государство-член Европейского союза (ЕС), столкнувшееся с критическим дефицитом лекарств, может обратиться за помощью к другим государствам-членам ЕС для приобретения медикаментов.

Однако представитель ZVA отметила, что, несмотря на эти усилия, мы не защищены от временных перебоев в поставках лекарств.

Поэтому ZVA предлагает всем, кто регулярно употребляет лекарства, например, из-за хронических заболеваний, покупать их вовремя, по крайней мере за месяц. Данные показывают, что поставки лекарств восстанавливаются в среднем примерно за две недели.

Если лекарство отсутствует в аптеках и невозможно предоставить другое лекарство с тем же активным веществом, пациентам предлагается проконсультироваться со своим врачом.

С другой стороны, в ситуациях, когда для оказания помощи пациенту необходима специфическая терапия, которую нельзя заменить лекарствами, внесенными в Латвийский регистр лекарств, врач имеет право прописать лекарства, не зарегистрированные в Латвии, которые являются лекарственными средствами, зарегистрированными и используемыми в другой стране.

Пациент по рецепту, выписанному врачом, может прийти в любую аптеку Латвии и попросить предоставить конкретное незарегистрированное лекарство.

На сайте ZVA доступен Латвийский реестр лекарств, который включает официальную и актуальную информацию о зарегистрированных в Латвии лекарствах, в том числе о их наличии у оптовиков. Лекарственные средства можно искать в реестре, введя полное или неполное наименование лекарства или активного вещества, например "парацетамол".

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