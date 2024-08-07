ФОТО и ВИДЕО В Риге встречают латвийских баскетболистов 3х3

Сборная Латвии по баскетболу 3х3, занявшая четвёртое место на Олимпийских играх в Париже, сегодня, 7 августа, вернулась на родину. TVNET также присутствовал в аэропорту, где встречали спортсменов.
Команда прибыла в Ригу рейсом BT 692 авиакомпании airBaltic в 13:50.
Сначала состоится приём в VIP-центре аэропорта "Рига", а затем команда по улице Калнциема, через Вантовый мост, вдоль памятника Свободы отправится к офису Латвийского олимпийского комитета (LOK) по адресу Гростонас, 6б.
Видео и галерея: Люди ждут прибытия сборной Латвии
Напомним, сборная Латвии по баскетболу 3х3 - Зигмарс Раймо, Францис Лацис, Карлис Ласманис и Наурис Миезис - уступила команде Литвы в матче за третье место на Олимпийских играх в Париже.
В основном турнире латвийские баскетболисты выиграли все семь матчей, но проиграли в полуфинале и матче за бронзу.
Латвийские баскетболисты 3х3 на Олимпиаде-2020 в Токио завоевали золотые медали. Тогда в финальном матче сборная Латвии, которую представляли Агнис Чаварс, Наурис Миезис, Карлис Ласманис и Эдгар Круминьш, обыграла команду Олимпийского комитета России (ОКР) со счётом 21:18.
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