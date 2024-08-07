Фото и видео Пожар на Ганибу дамбис ограничен; всего горели пять ангаров

По наблюдениям TVNET, координаторы Центра жителей районов Риги в своих группах в Facebook разместили предупреждение, что на Ганибу дамбис большая пожароопасность и осложнены работы по тушению, поэтому рекомендуется держать окна в квартирах закрытыми.

Представители LLR-Ecotech указали, что горящий ангар использовался в качестве склада металлолома. В данный момент у предприятия нет информации о причинах пожара, но ангар сгорел почти полностью.

Кроме того, в LLR-Ecotech не смогли назвать размер ущерба, так как сначала нужно понять, что именно горело и что, возможно, сохранилось.

Дополнительно реализуются мероприятия, чтобы защитить от огня еще один ангар.

В данный момент к тушению пожара привлечено предприятие Rīgas ūdens, которое поставляет гранит и песок. На объекте находится и техника Rīgas satiksme.

"На месте пожара в Риге образовалось сильное задымление, поэтому рекомендуем жителям в районе Ганибу дамбис закрыть окна, двери, выключить вентиляционные и рекуперативные устройства!" - такое сообщение распространили и представители VUGD.

Видео: Пожар на Ганибу дамбис

Как уже сообщалось, на месте работают 40 пожарных с восемью автоцистернами, двумя лестницами, а также специализированным автомобилем для шлангов и пены.

В VUGD сообщили, что вызов на пожар поступил в 13:53.