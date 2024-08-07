Фото и видео В Риге загорелся ангар: горят титановая стружка и масла

Видео: Пожар на Ганибу дамбис

На месте работают 40 пожарных с восемью автоцистернами, двумя лестницами, а также специализированный автомобиль для шлангов и пены.

В VUGD сообщили, что вызов поступил в 13:53.

Как рассказал агентству LETA человек, работавший рядом с местом происшествия, загорелся один из нескольких ангаров, однако он не знает, что находилось в конкретном ангаре. Тем, кто работает поблизости, также было велено покинуть этот район. Как отмечает агентство LETA, территория огорожена и внутрь никого не пускают.

Другой очевидец, работавший примерно в 150-200 метрах от загоревшегося ангара, рассказал, что вскоре после пожара услышал несколько взрывов. Он тоже не знает, что находится в этом конкретном ангаре.

Галерея: Пожар на Ганибу дамбис в Риге

Еще один человек, работавший неподалеку, рассказал LETA, что ему удалось переместить несколько автомобилей, чтобы защитить их от пламени, после чего он покинул район.

Как отмечает LETA, на месте работает много пожарных, вся территория оцеплена, тушение ангара ведется с использованием различной техники, в том числе автоподъемника сверху.

Галерея: Пожар на Ганибу дамбис в Риге

На месте пожара образовалось сильное задымление, поэтому VUGD призывает жителей района Ганибу дамбис в Риге закрыть окна и двери зданий, отключить вентиляцию и рекуперативное оборудование.

На Ганибу дамбис рядом с местом происшествия ограничено движение транспорта.

Видео: Пожар в Риге

Пользователи соцсети Х также поделились видео и фотографиями с места происшествия:

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