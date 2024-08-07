Фото и видео В Риге загорелся ангар: горят титановая стружка и масла

В среду, 7 августа, в ангаре на Ганибу дамбис в Риге произошел пожар, в результате которого загорелись титановая стружка и масла, подтвердила TVNET представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Виктория Грибусте.
По словам очевидцев происшествия, в этом районе можно видеть большие клубы дыма.
Очевидцы говорят, что заметили пожар около 14:00.
Видео: Пожар в ангаре в Риге
На месте работают оперативные службы, сообщила представитель VUGD. Подробной информацией о происшествии, в том числе о пострадавших, VUGD пока не располагает.
"В горящих на Ганибу дамбис ангарах в Риге находится титановая стружка, которую не рекомендуется тушить водой, а также содержащие нефтепродукты масла.
В сотрудничестве с Рижской думой организуется поставка гранита, чтобы покрыть им это вещество, что позволит потушить пламя и снизить задымление", - такое предупреждение незадолго до 17 часов распространили пожарные.
По наблюдениям TVNET, координаторы центра жителей районов Риги в своих группах в Facebook разместили предупрежднение, что на Ганибу дамбис большая пожароопасность и осложнены работы по тушению, поэтому рекомендуется держать окна в квартирах закрытыми.
"На месте пожара в Риге образовалось сильное задымление, поэтому в округе Ганибу дамбис рекомендуем жителям закрыть окна, двери, выключить вентиляционные и рекуперативные устройства!", - такое сообщение распространили и представители VUGD.
Видео: Пожар на Ганибу дамбис
На месте работают 40 пожарных с восемью автоцистернами, двумя лестницами, а также специализированный автомобиль для шлангов и пены.
В VUGD сообщили, что вызов поступил в 13:53.
Как рассказал агентству LETA человек, работавший рядом с местом происшествия, загорелся один из нескольких ангаров, однако он не знает, что находилось в конкретном ангаре. Тем, кто работает поблизости, также было велено покинуть этот район. Как отмечает агентство LETA, территория огорожена и внутрь никого не пускают.
Другой очевидец, работавший примерно в 150-200 метрах от загоревшегося ангара, рассказал, что вскоре после пожара услышал несколько взрывов. Он тоже не знает, что находится в этом конкретном ангаре.
Галерея: Пожар на Ганибу дамбис в Риге
Еще один человек, работавший неподалеку, рассказал LETA, что ему удалось переместить несколько автомобилей, чтобы защитить их от пламени, после чего он покинул район.
Как отмечает LETA, на месте работает много пожарных, вся территория оцеплена, тушение ангара ведется с использованием различной техники, в том числе автоподъемника сверху.
Галерея: Пожар на Ганибу дамбис в Риге
На месте пожара образовалось сильное задымление, поэтому VUGD призывает жителей района Ганибу дамбис в Риге закрыть окна и двери зданий, отключить вентиляцию и рекуперативное оборудование.
На Ганибу дамбис рядом с местом происшествия ограничено движение транспорта.
Видео: Пожар в Риге
Пользователи соцсети Х также поделились видео и фотографиями с места происшествия:
Baigi deg! pic.twitter.com/jRnC9Xk7iG— Dzintars Rudzītis (@Dziraa) August 7, 2024
Masīvs ugunsgrēks tālumā. Dūmi veļas pāri Skanstei. #ugungrēks pic.twitter.com/SNfmbD58Yl— Marta Kļava (@MartaKlava) August 7, 2024
#Ugunsgrēks ganību dambī... pic.twitter.com/IfUGs1HIWl— Kārlis (@Juicijs) August 7, 2024
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