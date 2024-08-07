Видео В Риге загорелся ангар: дым виден даже в центре города

По словам очевидцев происшествия, в этом районе можно видеть большие клубы дыма. Очевидцы говорят, что заметили пожар около 14:00.

На месте работают оперативные службы, сообщила представитель VUGD. Подробной информацией о происшествии, в том числе о пострадавших, VUGD пока не располагает.

На месте работают 40 пожарных, восемь автоцистерн, две лестницы, а также специализированный автомобиль для шлангов и пены.

В VUGD сообщили, что вызов поступил в 13:53.

Видео: Пожар в Риге

Пользователи соцсети Х также поделились видео и фотографиями с места происшествия:

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