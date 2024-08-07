Видео В Риге загорелся ангар: дым виден даже в центре города

В среду, 7 августа, в ангаре на Ганибу дамбис в Риге произошел пожар, рассказала TVNET представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Виктория Грибусте.
По словам очевидцев происшествия, в этом районе можно видеть большие клубы дыма. Очевидцы говорят, что заметили пожар около 14:00.
На месте работают оперативные службы, сообщила представитель VUGD. Подробной информацией о происшествии, в том числе о пострадавших, VUGD пока не располагает.
На месте работают 40 пожарных, восемь автоцистерн, две лестницы, а также специализированный автомобиль для шлангов и пены.
В VUGD сообщили, что вызов поступил в 13:53.
Видео: Пожар в Риге
Пользователи соцсети Х также поделились видео и фотографиями с места происшествия:
Baigi deg! pic.twitter.com/jRnC9Xk7iG— Dzintars Rudzītis (@Dziraa) August 7, 2024
Masīvs ugunsgrēks tālumā. Dūmi veļas pāri Skanstei. #ugungrēks pic.twitter.com/SNfmbD58Yl— Marta Kļava (@MartaKlava) August 7, 2024
#Ugunsgrēks ganību dambī... pic.twitter.com/IfUGs1HIWl— Kārlis (@Juicijs) August 7, 2024
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