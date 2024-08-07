Фото Граудиня и Самойлова не сумели пробиться в полуфинал Олимпийских игр в Париже

Граудиня и Самойлова, посеянные на турнире под девятым номером, со счетом 0-2 (16:21, 10:21) уступили лидерам мирового рейтинга бразильскому дуэту Эдуардо Лисбоа/Ана Патрисия Силва и закончили выступление на Олимпиаде.

Как уже сообщалось, Латвия начала олимпийский турнир с поражения 0-2 (15:21, 14:21) от швейцарок Эсме Бебнер и Зоэ Верже-Депре, но в дальнейшем выиграла свои матчи в группе D со счетом 2-0 (21:19, 21:15) у параграек Хулианы Полетти/Мишель Вальенте и 2-0 (21:14, 22:20) - у канадского дуэта Мелисса Хьюман-Паредес/Брэнди Уилкерсон.

В последнем групповом матче латвийский дуэт обыграл немецкий дуэт Свенья Мюллер/Кинья Тильман со счетом 2-1 (21:13, 17:21, 18:16).

Граудиня и Самойлова выступают на вторых Олимпийских играх подряд. В 2021 году в Токио они заняли четвертое место.

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