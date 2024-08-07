Спортсменка отрезала волосы, чтобы уложиться в вес в финале. Это не помогло

29-летняя спортсменка не уложилась в вес, превысив границу в 50 килограммов на 100 граммов. Пхогат даже отрезала волосы, но, как оказалось, зря.

В среду, 7 августа, в 19 часов у нее был запланирован бой в финале против американки Сары Хильдебрандт. Однако место Пхогат займет кубинка Юснейлис Гусман, которую индийская спортсменка в полуфинале победила со счетом 5:0.

На ее родине эта новость вызвала эмоциональный шок. Олимпийский комитет Индии публично пожелал Пхогат благополучного возвращения домой. Спортсменку считают настоящей чемпионкой, и люди в социальных сетях хотят, чтобы ей вручили серебряную медаль. Однако это вряд ли произойдет, так как ожидается, что Пхогат займет последнее место на Олимпиаде.

Пхогат - двукратная обладательница бронзовых медалей чемпионата мира в весовой категории до 53 килограммов.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!