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Литовец побил олимпийский рекорд собственного отца, но остался без золотой медали

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Миколас Алекна
Миколас Алекна Фото: EPA/Scanpix

Литовец Миколас Алекна установил новый олимпийский рекорд в метании диска, который, впрочем, продержался менее десяти секунд. Его неожиданно побил спортсмен из Ямайки Роже Стона, который и стал олимпийским чемпионом.

Отец Миколаса Виргилиюс Алекна в 2004 году метнул диск на 69,89 метра и завоевал свою вторую золотую медаль.

Рекорд литовской легенды спорта продержался 20 лет - вплоть до сегодняшнего дня, пока его не побил не кто иной, как его собственный сын. Во второй попытке на Олимпиаде Миколас Алекна метнул диск на 69,97 метра.

В итоге он завоевал серебро, а бронзовая медаль досталась представителю Австралии Мэттью Денни, который отправил диск на 69,31 метра.

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