Видео В Пярну шеф-повар элитного ресторана напал на коллегу

21 июля в ресторане отеля Hedon SPA в Пярну произошел инцидент с применением насилия. Шеф-повар ресторанов Akord и Raimond Марко Лумера начал избивать своего коллегу. "На следующий день мы обсудили это друг с другом, сегодня мы продолжаем работать профессионально, и нет никаких обвинений в адрес друг в друга, нет и гнева", - говорит Лумера, который утверждает, что ссора началась из-за личных вопросов, спровоцированных коллегой. Подробности рассказывает Rus.Postimees.