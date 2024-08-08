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Видео В Пярну шеф-повар элитного ресторана напал на коллегу

Кристийна Рейманд Анналийза Кёсс rus.postimees.ee
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Фрагмент видеозаписи драки.
Фрагмент видеозаписи драки. Фото: Kaader videost

21 июля в ресторане отеля Hedon SPA в Пярну произошел инцидент с применением насилия. Шеф-повар ресторанов Akord и Raimond Марко Лумера начал избивать своего коллегу. "На следующий день мы обсудили это друг с другом, сегодня мы продолжаем работать профессионально, и нет никаких обвинений в адрес друг в друга, нет и гнева", - говорит Лумера, который утверждает, что ссора началась из-за личных вопросов, спровоцированных коллегой. Подробности рассказывает Rus.Postimees.

Перевод: Павел Соболев

"Интересно ли Elu24 видео насилия на рабочем месте, где шеф-повар пярнуского элитного ресторана Марко Лумера избивает работающего под его началом повара", - говорилось в сообщении, отправленном редактору Elu24.

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