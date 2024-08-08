День #13 Медаль депутата Верховной рады и пловчиха, которая посвятила золото умершей собаке

Жан Беленюк является действующим депутатом Верховной рады Украины. После боя Беленюк официально завершил спортивную карьеру. Теперь у него три олимпийские медали в послужном списке (в Рио-2016 он добыл серебро, а в 2021 году в Токио стал чемпионом).

Вольная борьба, женщины, до 53 кг

Соревнования в больной борьбе среди женщин в весовой категории до 53 килограммов выиграла 20-летняя Акари Фудзинами из Японии. В финале она оказалась лучше, чем Лусия Эпея из Эквадора. Ранее состоялись бои за бронзовые медали. В них успешно выступили Хьо Гьон Чо из КНДР и Цяньюй Пан из Китая.

Велотрек, женщины, кейрин

В велоспорте в дисциплине кейрин на треке лучший результат показала Эллесс Эндрюс, которая представляет Новую Зеландию. Именно она стала обладательницей золотой медали. Серебряную награду выиграла Хетти ван де Воув из Нидерландов (+0.062), а бронзовую - Эмма Финукейн из Великобритании (+0.181).

Велотрек, мужчины, омниум

Французский велогонщик Бенжамен Тома завоевал золотую медаль в омниуме, набрав 164 очка. Вторым к финишу пришёл португалец Юри Лейтау. Его результат составил 163 очка. Третье место занял представитель Бельгии Фабио ван ден Боссхе (131).

Лёгкая атлетика, женщины, прыжки в длину