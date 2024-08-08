День #13 Медаль депутата Верховной рады и пловчиха, которая посвятила золото умершей собаке

В четверг, 8 августа, на летних Олимпийских играх-2024 прошёл 13-й медальный день.
Марафонское плавание, женщины, 10 км
Шарон ван Раувендал из Нидерландов выиграла золото Олимпиады в плавании на открытой воде, преодолев 10 км за 2 часа 3 минуты 34.2 секунды. Она стала первой двукратной олимпийской чемпионкой на этой дистанции (выигрывала в Рио-2016).
Второе место заняла пловчиха из Австралии Моеша Джонсон. Бронзовую медаль завоевала итальянка Жиневра Таддеучи. Раувендал опередила Джонсон всего на 5,5 секунд, а Таддеуччи проиграла ещё 3,1 секунды. Остальные соперницы отстали более чем на 40 секунд.
После победы Раувендал сначала указала на татуировку в виде лапок собаки, а потом поцеловала её - это посвящение её любимой собаке, которая умерла незадолго до начала Олимпиады. Шарон завела её после победы на Играх-2016, назвала в честь города - Рио. После смерти питомца, ван Раувендал пообещала сделать всё, чтобы ради него выиграть Олимпийские игры ещё раз.
Парусный спорт, микст, швертбот
Австрийские спортсмены Лара Вадлау и Лукас Маэр завоевали золото Олимпийских игр-2024 в миксте по парусному спорту. Второе место заняли представители Японии Кейджу Окада и Михо Йошиока. Бронза у шведской пары Ловисы Карлссон и Антона Дальберга.
Парусный спорт, микст, многокорпусник
Итальянцы Руггеро Тита и Катерина Марианна Банти выиграли золото в классе Накра 17 в смешанных экипажах. Аргентинцы Матео Майдалани и Евгения Боско завоевали серебро, а новозеландки Мика Уилкинсон и Эрика Доусон завоевали бронзу.
Парусный спорт, женщины, кайт
В женском кайтсёрфинге золото завоевала представительница Великобритании Элеанор Олдридж. Серебро у француженки Лорьян Ноло, а бронзу завоевала нидерландка Аннелиус Ламмертс.
Кайтсёрфинг впервые появился в программе Олимпийских игр именно в Париже, поэтому Олдридж стала первой олимпийской чемпионкой в истории в данной дисциплине.
Скалолазание, мужчины, скорость
Веддрик Леонардо стал олимпийским чемпионом по скалолазанию, принеся Индонезии первое золото Парижа. Он выиграл соревнования в лазании на скорость, в финальном раунде всего на 2 сотые секунды опередив китайца Ву Пэна - 4,75 и 4,77. Что интересно, оба атлета показали в финале лучшие результаты в карьере. Бронзу завоевал американец Сэм Уотсон, который установил новый мировой рекорд - 4,74 секунды.
Гребной спринт, мужчины, каноэ-двойки, 500 м
Китайские каноисты Лю Хао и Чжу Боуэн одержали победу в финальной гонке соревнований в каноэ-двойках на дистанции 500 метров. Серебряными медалистами стали итальянцы Габриэль Касадеи и Карло Таччини. Бронзу завоевали испанцы Хуан Морено и Диего Домингес.
Гребной спринт, женщины, байдарки-четвёрки, 500 м
Команда Новой Зеландии завевала золото в байдарках-четвёрках на 500 метров среди женщин. Вторыми финишировали спортсменки из Германии. Бронзовые медали - у венгерских байдарочниц.
Гребной спринт, мужчины, байдарки-четвёрки, 500 м
Команда из Германии завоевала золото в байдарках-четвёрках на 500 метров среди мужчин с результатом 1:19.80. Второе место заняли спортсмены из Австралии (1:19.84), а тройку лидеров замкнули представители Испании (1:20.05).
Хоккей на траве, мужчины
Мужская сборная Нидерландов по хоккею на траве стала победителем Олимпийских игр. В финале нидерландская команда встречалась с Германией. Основное время матча завершилось вничью - 1:1. В серии послематчевых буллитов Нидерланды оказались точнее (3:1).
В матче за третье место сборная Индии одержала волевую победу над испанцами 2:1. Победный гол с пенальти забил Харманприт Сингх.
Прыжки в воду, мужчины, трамплин, 3 м
В прыжках с 3-метрового трамплина среди мужчин золото завоевал представитель Китая Се Сыи, набравший 543,60 баллов. Серебро Игр-2024 в Париже с результатом 530,20 баллов завоевал его соотечественник Ван Цзуньюань, а бронзу выиграл мексиканец Осмар Ольвера Ибарра (результат - 500,40).
28-летний Се Сыи стал двукратным олимпийским чемпионом - он уже побеждал в аналогичной дисциплине в 2020 году в Токио.
Тяжёлая атлетика, женщины, до 59 кг
Китаянка Шифан Ло завоевала золотую медаль на Олимпиаде-2024 в тяжёлой атлетике в весовой категории до 59 кг, установив сразу несколько олимпийских рекордов. Шифан Ло подняла 107 кг в рывке и 134 кг в толчке (оба результата ранее не фиксировались на Играх). Кроме того, сумма поднятого китаянкой веса (241 кг) также обновила рекорд Олимпиад.
Серебряную медаль ОИ-2024 завоевала канадка Мод Шаррон с суммой в 236 кг. Тройку призёров замкнула чемпионка Токио-2020 в данной дисциплине - представительница Китайского Тайбэя Ко Синчунь (235 кг).
Тяжёлая атлетика, мужчины, до 73 кг
Чемпионом соревнований стал представитель Индонезии Ризки Джуниансях. Он показал результат 354 кг. Серебряную медаль соревнований завоевал Вирапхон Вичума (Таиланд) - 346 кг. Третье место занял Божидар Андреев из Болгарии (344 кг).
Футбол, мужчины, матч за 3-е место
В соревнованиях по футболу среди мужчин состоялся матч за третье место между сборными Марокко и Египтом. Разгромную победу со счётом 6:0 одержали марокканцы. В первом тайме марокканцы отметились двумя забитыми мячами. Отличились Абде Эз и Суфьян Рахими. Во второй 45-минутке они отметились ещё четырьмя безответными мячами. Вторым голом отметился Рахими, также Билаль Эль-Ханус и Акрам Накаш распечатали по разу ворота соперников. Финальную точку поставил защитник "ПСЖ" Ашраф Хакими.
Греко-римская борьба, до 67 кг
В греко-римской борьбе в весовой категории до 67 килограммов в решающей схватке победил Саид Эсмаели Лайвеси из Ирана. Он одолел борца из Украины - Парвиза Насибова. Чуть раньше в этой же категории состоялись два поединка за бронзу. В них успехи отпраздновали Хасрат Джафаров из Азербайджана и Луис Альберто Орта Санчес из Кубы.
Греко-римская борьба, до 87 кг
Олимпийским чемпионом в греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг стал Семён Новиков, уроженец Харькова, выступающий за сборную Болгарии. В финале он победил иранца Алирезу Мохмадипиани со счётом 7:0.
Бронзовые медали завоевали украинец Жан Беленюк и Турпал Али Бисултанов (Дания).
Жан Беленюк является действующим депутатом Верховной рады Украины. После боя Беленюк официально завершил спортивную карьеру. Теперь у него три олимпийские медали в послужном списке (в Рио-2016 он добыл серебро, а в 2021 году в Токио стал чемпионом).
Вольная борьба, женщины, до 53 кг
Соревнования в больной борьбе среди женщин в весовой категории до 53 килограммов выиграла 20-летняя Акари Фудзинами из Японии. В финале она оказалась лучше, чем Лусия Эпея из Эквадора. Ранее состоялись бои за бронзовые медали. В них успешно выступили Хьо Гьон Чо из КНДР и Цяньюй Пан из Китая.
Велотрек, женщины, кейрин
В велоспорте в дисциплине кейрин на треке лучший результат показала Эллесс Эндрюс, которая представляет Новую Зеландию. Именно она стала обладательницей золотой медали. Серебряную награду выиграла Хетти ван де Воув из Нидерландов (+0.062), а бронзовую - Эмма Финукейн из Великобритании (+0.181).
Велотрек, мужчины, омниум
Французский велогонщик Бенжамен Тома завоевал золотую медаль в омниуме, набрав 164 очка. Вторым к финишу пришёл португалец Юри Лейтау. Его результат составил 163 очка. Третье место занял представитель Бельгии Фабио ван ден Боссхе (131).
Лёгкая атлетика, женщины, прыжки в длину
Американская легкоатлетка Тара Дэвис завоевала золото в прыжках в длину. Ей позволил это сделать результат 7,10 м. Чемпионка Токио-2020 в данной дисциплине немка Малайка Миамбо в Париже стала второй (6,98). Тройку призёров замкнула ещё одна американка Жасмин Мур (6,96).
Лёгкая атлетика, женщины, 400 м с/б
Американская легкоатлетка Сидни Маклафлин завоевала золото Олимпиады-2024 в беге на 400 метров с барьерами, установив новый мировой рекорд. Она заняла первое место, пробежав дистанцию за 50,37 секунды. Американка почти на 0,3 секунды улучшила своё предыдущее достижение (50,65), установленное в июне 2024 года.
Серебряной призёркой стала ещё одна американка Анна Кокрелл (51,87). Бронза у Фемке Бол из Нидерландов (52,15).
Лёгкая атлетика, мужчины, метание копья
Пакистанец Аршад Надим завоевал золотую медаль Олимпиады-2024 в метании копья. 27-летний спортсмен показал результат в 92,97 метра, установив новый олимпийский рекорд. Предыдущее достижение принадлежало норвежцу Андреасу Торкильдсену на Играх-2008 (90,57 метра).
Серебро завоевал Нирадж Чопра из Индии (89,45 метра), бронза у Андерсона Петерса из Гренады (88,54 метра).
Лёгкая атлетика, мужчины, 200 м
21-летний представитель Ботсваны Летсиль Тебого завоевал золото Олимпийских игр в беге на 200 м (19,46 секунды). Серебро осталось за американцем Кеннетом Беднареком (19,62). Тройку призёров замкнул чемпион Парижа на стометровке американец Ноа Лайлз (19,70).
Нельзя не отметить, что Тебого принёс Ботсване первое золото в истории Олимпийских игр.
Лёгкая атлетика, мужчины, 110 м с/б
Американский легкоатлет Грант Холлоуэй завоевал золото Олимпийских игр в беге на 110 м с барьерами. Он преодолел дистанцию за 12,99. Американец финишировал с результатом 12,99 секунды. Вторым стал его соотечественник Даниэль Робертс (13,09). Тройку призёров замкнул Рашид Бродбелл из Ямайки (13,09).
Тхэквондо, мужчины, до 68 кг
Золотую медаль по тхэквондо в категории до 68 кг завоевал узбек Улугбек Рашитов. В поединке за титул олимпийского чемпиона он одолел Заида Карима из Иордании. Третье место поделили представитель Бразилии Эдивал Маркес Кирино Понтес и китаец Лян Юшуай.
Тхэквондо, женщины, до 57 кг
Поединок за золотую медаль по тхэквондо в категории до 57 кг выиграла представительница Южной Кореи Ким Ю Джин, которая в финале одолела Нахид Кияничанде из Ирана. Третье место поделили представительница Канады Скайлар Парк и спортсменка из Болгарии Ализадех Кимия.
Бокс, мужчины, до 51 кг
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Бокс, женщины, до 54 кг
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Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего)
- США - 30-38-35 (103)
- Китай - 28-25-19 (72)
- Австралия - 18-14-12 (44)
- Франция - 14-18-21 (53)
- Великобритания - 13-17-21 (51)
- Южная Корея - 13-8-7 (28)
- Япония - 13-7-13 (33)
- Нидерланды - 11-6-8 (25)
- Италия - 10-11-9 (30)
- Германия - 9-8-5 (22)
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