Уже в понедельник, 5 августа, в дорогу в Латгале с военной базы в Адажи отправится первая произведенная в Латвии бронемашина Patria 6x6, которая была передана в постоянное пользование в распоряжение 3-й Латгальской бригады земессаргов. "Только не распахивайте ворота, как на свадьбе", - так о поездке новой бронемашины в Латгале в беседе с порталом TVNET пошутил командир 3-й Латгальской бригады Земессардзе полковник Гунарс Визулис.