Уже в понедельник, 5 августа, в дорогу в Латгале с военной базы в Адажи отправится первая произведенная в Латвии бронемашина Patria 6x6, которая была передана в постоянное пользование в распоряжение 3-й Латгальской бригады земессаргов. "Только не распахивайте ворота, как на свадьбе", - так о поездке новой бронемашины в Латгале в беседе с порталом TVNET пошутил командир 3-й Латгальской бригады Земессардзе полковник Гунарс Визулис.
Передача бронетранспорта состоялась на особой церемонии на военной базе в Адажи, в которой приняли участие не только министр обороны Андрис Спрудс, председатель правления Defence Partnership Latvia Угис Романов и бригадный командир 3-й Латгальской бригады Земессардзе полковник Гунарс Визулис, но и другие представители Национальных вооруженных сил (НВС).
Первый произведенный в Латвии автомобиль Patria, украшенный в честь торжественного события латвийскими флагами, стоял припаркованным среди других Patria, произведенных за рубежом. По бортам бронемашину украшает белый знак аусеклиса - как и другие Patria-"иностранки".