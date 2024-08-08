"Лагерь для серфинга закончился!" 60 детей из Латвии застряли в Испании; организаторы молчат

"Хотим предупредить других", - говорит мама несовершеннолетнего участника лагеря, который вместе с еще по меньшей мере 60 другими участниками сейчас застрял в кемпинге в Испании. Организаторы - представители туристического оператора Fisom.lv - как сквозь землю провалились, дозвониться до них невозможно, а долгожданное приключение детей - путешествие в лагерь для серфинга в Португалию - закончилось. Теперь они сидят в кемпинге в испанском поселке Буэндиа, ожидая, когда смогут наконец с помощью родителей и латвийских госучреждений отправиться обратно в Латвию.
Для абонентов