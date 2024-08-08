ФОТО Латвийский пятиборец Швецов в топ-3 после фехтования

В первом виде программы современного пятиборья Швецов выиграл 22 поединка из 35 и с 240 очками находится на третьей позиции.

Лидером с 25 победами (250 очков) является серебряный призёр Олимпиады-2020 Ахмед Эль-Генди из Египта, второе место (24 победы, 245 очков) занимает украинец Александр Товкай.

В пятницу, 9 августа, спортсмены продолжат соревнования по конкуру, фехтованию и плаванию, а в субботу они завершатся сочетанием бега и стрельбы.

Отметим, что победитель Олимпиады-2020 в Токио Джозеф Чунг из Великобритании после фехтования находится лишь на 29-й позиции (195 очков), а бронзовый призёр Унгте Юн из Южной Кореи - на четвёртом месте (235 очков).

29-летний Швецов на прошлых Олимпийских играх в Токио занял итоговое 14-е место (1420 очков).

Олимпийские игры 2024 года проходят в Париже с 26 июля до 11 августа.

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