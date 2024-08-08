Видео Допинговый скандал с РФ завершился, фигуристы США получили золотые медали

Российскую фигуристку Камилу Валиева поймали на употреблении запрещенных веществ во время Олимпиады в Пекине.

После чрезвычайно длительного судебного разбирательства Спортивный арбитражный суд (CAS) в январе 2024 года вынес решение. Валиеву дисквалифицировали на четыре года, а результаты россиянки аннулировали с момента сдачи ею пробы на анализ, 25 декабря 2021 года.

Таким образом, российская команда по фигурному катанию, в состав которой входила Валиева, была лишена золота, завоеванного на Олимпиаде в Пекине. После более чем двух лет ожидания сборные США и Японии получили свои заслуженные медали.

A day in Paris to remember. pic.twitter.com/FZXILFTmAq#FigureSkating — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) August 8, 2024

Российская фигуристка, которой тогда было 15 лет, помогла россиянам завоевать олимпийское золото в командных соревнованиях в феврале 2022 года. При этом американцы остались на втором месте, а Япония - на третьем.

Позже стало известно, что в пробе, сданной Валиевой двумя месяцами ранее, было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.