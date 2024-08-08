Видео Допинговый скандал с РФ завершился, фигуристы США получили золотые медали

Сборная США по фигурному катанию наконец-то получила золотые медали за выступление на Олимпийских играх в Пекине.
Российскую фигуристку Камилу Валиева поймали на употреблении запрещенных веществ во время Олимпиады в Пекине.
После чрезвычайно длительного судебного разбирательства Спортивный арбитражный суд (CAS) в январе 2024 года вынес решение. Валиеву дисквалифицировали на четыре года, а результаты россиянки аннулировали с момента сдачи ею пробы на анализ, 25 декабря 2021 года.
Таким образом, российская команда по фигурному катанию, в состав которой входила Валиева, была лишена золота, завоеванного на Олимпиаде в Пекине. После более чем двух лет ожидания сборные США и Японии получили свои заслуженные медали.
A day in Paris to remember. pic.twitter.com/FZXILFTmAq#FigureSkating— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) August 8, 2024
Российская фигуристка, которой тогда было 15 лет, помогла россиянам завоевать олимпийское золото в командных соревнованиях в феврале 2022 года. При этом американцы остались на втором месте, а Япония - на третьем.
Позже стало известно, что в пробе, сданной Валиевой двумя месяцами ранее, было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.
Это препарат, используемый для лечения стенокардии, но запрещен для спортсменов, поскольку повышает выносливость.
Результаты анализов были объявлены позже, поскольку лаборатория, проверявшая образец, пострадала от пандемии Covid-19.
CAS разрешил Валиевой продолжить выступления на Олимпийских играх, учитывая, что она несовершеннолетняя, но не оправдал ее в совершенном правонарушении.
Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не вручать медали никому из участников командных соревнований до разрешения дела россиянки о допинге. Таким образом, фигуристам пришлось ждать более двух лет, чтобы получить свои медали.
Сборные Японии и США по фигурному катанию поднялись на позицию после дисквалификации Валиевой.
Congratulations to Team USA and Team Japan, the Gold 🥇 and Silver 🥈 medalists of the Beijing 2022 Olympic Winter Games Figure Skating Team Event!— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) August 7, 2024
Finally, these dedicated athletes can be recognized and receive the medals they deserve.#FigureSkating pic.twitter.com/U5xSuDzHAY
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