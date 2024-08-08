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Латвийский тяжелоатлет Сухарев безрезультатно завершил Олимпийские игры

rus.tvnet.lv
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Фото: Ieva Leiniša/LETA

В четверг, 8 августа, латвийский тяжелоатлет Ритвар Сухарев, выступающий в весовой категории до 73 кг, не поднял начальный вес в рывке и после второй попытки отказался от дальнейшего участия в соревнованиях, завершив их без результата.

Единственный латвийский тяжелоатлет на Олимпиаде в рывке начал со штанги весом 147 кг, но ни один из трех судей не засчитал попытку из-за технической ошибки - вес находился над головой с согнутым локтем.

Во время второй попытки, спортсмену не удалось поднять штангу над головой.

Для третьей попытки было заявлено 150 килограммов, однако спортсмен отказался от этого подхода и не вышел на помост.

Напомним, что латвийский тяжелоатлет Ритвар Сухарев занял 6-е место на  Олимпийских играх в Токио в 2021 году.

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