Латвийский тяжелоатлет Сухарев безрезультатно завершил Олимпийские игры

Единственный латвийский тяжелоатлет на Олимпиаде в рывке начал со штанги весом 147 кг, но ни один из трех судей не засчитал попытку из-за технической ошибки - вес находился над головой с согнутым локтем.

Во время второй попытки, спортсмену не удалось поднять штангу над головой.

Для третьей попытки было заявлено 150 килограммов, однако спортсмен отказался от этого подхода и не вышел на помост.

Напомним, что латвийский тяжелоатлет Ритвар Сухарев занял 6-е место на Олимпийских играх в Токио в 2021 году.

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