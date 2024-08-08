Видео Ночью подожгли машину исполнительного директора Аугшдаугавского края

На кадрах, снятых видеокамерами, видно, что это сделали двое молодых людей.

Политик убежден, что это спланированный злой умысел. Автомобиль подожгли возле дома Дзалбе. Хотя вокруг были и другие машины, молодые люди выбрали его микроавтобус, который был припаркован перед воротами дома политика.

Пламя было вовремя замечено и его удалось потушить до приезда пожарных и полиции.

Представитель Латгальского регионального управления Государственной полиции Юлия Юране заявила, что сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия, расследование находится в активной фазе, поэтому более подробные комментарии не могут быть предоставлены, чтобы не повлиять на ход расследования.

Видео: Сюжет программы Panorāma