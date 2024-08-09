Яркий и самобытный German Superfin, которого отметил Иван Дорн

Музыка и стиль артиста представляют собой смесь электронного нойза (noise) и запоминающихся поп-припевов, что придает исполнению богемную и альтернативную атмосферу. Обучение в Латвийской музыкальной академии по классу тромбона, а затем работа с такими студиями звукозаписи, как Masterskaya и Vincent Entertainment, позволили ему сформировать свой неповторимый стиль, сочетающий элементы поп-музыки и андерграунда.

В июле German Superfin с триумфом выступил на разогреве на концерте украинского певца Ивана Дорна, подтвердив свой статус одного из самых ярких и харизматичных латвийских артистов. По словам Ивана Дорна "Герман выглядел очень уверенно". Иван и Герман ранее уже встречались на фестивале CANNES INDIE SHORTS AWARDS, где проекты с их участием были номинированы и вошли в официальную программу.

Латвийской аудитории German Superfin известен как автор музыки и исполнитель главной роли в короткометражной музыкальной картине режиссера Екатерины Ланской "Сон русалки", который получил главные награды кинопремий в Нью-Йорке и Париже и стал номинантом целой серии престижных международных фестивалей.

Екатерина Ланская и Герман Суперфин Фото: Пресс-фото

Также одним из ярких моментов в карьере German Superfin стало выступление на эстонском фестивале VONGE в 2023 году вместе с голландской певицей Sevdaliza. Этот опыт укрепил его репутацию как талантливого и инновационного артиста, способного удивлять и вдохновлять самую разную аудиторию.

Свой первый студийный альбом под названием BOGEMNY DOM Герман выпустил в 2022 году. Сборник посвящен событиям и людям из артистической среды и стал манифестом творчества в современных нестабильных условиях. Альбом получил высокие оценки критиков и завоевал поклонников по всей Латвии и за ее пределами.

"Я приглашаю всех в клуб First на концерт без ограничений, будет полная свобода! Этому меня научили улицы Старой Риги, где я начал свой музыкальный путь. Жду всех!" - сказал German Superfin.

German Superfin Фото: Пресс-фото

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