После участия в Олимпийских играх легкоатлет Крейшс заразился Covid-19

Cамый молодой прыгун с шестом на Олимпийских играх, 20-летний Валтерс Крейшс, на своей дебютной Олимпиаде дошел до финала, где преодолел стартовую высоту 5,50 метра и финишировал 12-м.

"Хотел бы рассказать вам кое-что о состоянии моего здоровья на Олимпийских играх. На следующий день после финала, когда я вернулся домой, я сдал тест на Covid-19, и он оказался положительным. Это объясняет все - почему я не мог дышать и в финале мое тело сдалось, а за несколько дней до финала я почувствовал воспаление в горле", - пишет Крейшс.

В финале легкоатлет не преодолел 5,70 метра, что на два сантиметра ниже его личного рекорда.

В квалификации Крейшс преодолел стартовую высоту 5,40 метра, затем также с первой попытки прыгнул на 5,60 и 5,70 метра. Ни одна из трех попыток на высоте 5,75 метра не увенчалась успехом, и чтобы выйти в финал, нужно было надеяться на попадание в двенадцать лучших. Латвиец разделил 11-е место с австралийцем Кертисом Маршаллом, и оба последними обеспечили себе место в финале.

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