Латвийский олимпиец Швецов квалифицировался в финал современного пятиборья

Швецов - последний латвийский спортсмен, который стартует на этих Олимпийских играх. Пока Латвия медалей не завоевала.

В соревнованиях по современному пятиборью принимают участие 36 спортсменов, разделенных на две полуфинальные группы. В 18 часов начнется квалификация для 18 участников группы В.

В финал, который пройдет в субботу, проходят по девять лучших участников полуфинала, соревноваться они будут в тех же дисциплинах, что и в полуфинале.

В полуфинале спортсмены соревновались в конкуре, фехтовании в бонусном порядке, плавании и комбинации бега и стрельбы.

В первой дисциплине Швецов стартовал 16-м из 18 участников группы А на коне Arezzo de Riverland и набрал максимальные 300 очков. Такой результат показали шесть спортсменов.

В фехтовании Швецов проиграл французу Валентину Праду и дополнительных баллов не набрал, однако это не помешало ему сохранить первое место в полуфинале в группе А.

В плавании на 200 метров вольным стилем Швецов с 2 минутами и 2,17 секунды показал седьмой результат и добавил в свою копилку 306 очков. В общем зачете Швецов с 846 очками был лидером, на два очка, или на две секунды во временном выражении, опережая швейцарца Александра Далленбаха.

В свою очередь, в комбинации бега и стрельбы Швецов финишировал пятым и обеспечил себе место в финале.

В четверг в первом виде современного пятиборья - фехтовании, когда каждый спортсмен встречается с каждым, Швецов с 240 очками занял третье место в конкуренции 36 спортсменов.

Швецов стартует на Олимпиаде во второй раз. Три года назад в Токио он занял 14-е место.

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