Видео Российская шахматистка пыталась отравить соперницу

"Ее действия могли привести к самому печальному исходу. Она поставила под угрозу жизнь всех, кто находился в здании - включая ее собственную", - продолжил Сажидов.

"Теперь ей придется ответить за свои действия перед лицом закона", - добавил министр спорта Дагестана.

Османова в интервью российскому изданию "Известия" рассказала, что видела под своей доской "маленькие шарики".

Пострадавшая шахматистка сначала не поняла, что эти шарики - ртуть. Вскоре ей стало плохо.

"Я почувствовал себя плохо. Стало тяжело дышать, у меня не было воздуха. Не могла понять, что происходит", - рассказала Османова.

МВД Дагестана расследует это дело, однако не раскрыло информацию, находится ли в данный момент Абакарова под арестом.

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