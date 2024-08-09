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Видео Российская шахматистка пыталась отравить соперницу

rus.tvnet.lv
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Фото: www.chess.com

Российской шахматистке Амине Абакаровой грозит тюрьма за попытку отравления соперницы, сообщают зарубежные СМИ.

Инцидент произошел неделю назад в Махачкале, где проходил чемпионат Дагестана по шахматам.

40-летняя шахматистка и тренер пыталась отравить соперницу - 30-летнюю шахматистку Умайганат Османову.

В соцсетях был опубликован фрагмент записи с камер охраны. На нем видно, как Абакарова подходит к шахматному столу, куда через 20 минут должна была сесть Османова.

Сообщается, что злоумышленница перед соревнованиями интересовалась, работают ли охранные камеры. Она получила отрицательный ответ.

Российская шахматная федерация пожизненно дисквалифицировала Абакарову, в свою очередь правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Министр спорта Дагестана Сажид Сажидов сообщил, что Абакарова обработала стол соперницы ртутью.

В результате этого во время игры состояние здоровья Османовой ухудшилось и ей потребовалась медицинская помощь.

Сажидов указал, что в результате инцидента никто не пострадал. Соревнования были временно прерваны, но продолжились на следующий день.

"Как и многие, я в недоумении в связи с произошедшим. Мне непонятны мотивы столь опытной спортсменки", - сказал министр спорта Дагестана.

"Ее действия могли привести к самому печальному исходу. Она поставила под угрозу жизнь всех, кто находился в здании - включая ее собственную", - продолжил Сажидов.

"Теперь ей придется ответить за свои действия перед лицом закона", - добавил министр спорта Дагестана.

Османова в интервью российскому изданию "Известия" рассказала, что видела под своей доской "маленькие шарики".

Пострадавшая шахматистка сначала не поняла, что эти шарики - ртуть. Вскоре ей стало плохо.

"Я почувствовал себя плохо. Стало тяжело дышать, у меня не было воздуха. Не могла понять, что происходит", - рассказала Османова.

МВД Дагестана расследует это дело, однако не раскрыло информацию, находится ли в данный момент Абакарова под арестом.

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