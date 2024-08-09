Видео Российская шахматистка пыталась отравить соперницу

Российской шахматистке Амине Абакаровой грозит тюрьма за попытку отравления соперницы, сообщают зарубежные СМИ.
Инцидент произошел неделю назад в Махачкале, где проходил чемпионат Дагестана по шахматам.
40-летняя шахматистка и тренер пыталась отравить соперницу - 30-летнюю шахматистку Умайганат Османову.
В соцсетях был опубликован фрагмент записи с камер охраны. На нем видно, как Абакарова подходит к шахматному столу, куда через 20 минут должна была сесть Османова.
Poisoning incident in Russian 🇷🇺 Chess.— Peter Heine Nielsen (@PHChess) August 7, 2024
Statement by the Chess Federation of Russia, video from Karjakin's Telegram: pic.twitter.com/5ePqEUMAI1
Сообщается, что злоумышленница перед соревнованиями интересовалась, работают ли охранные камеры. Она получила отрицательный ответ.
Российская шахматная федерация пожизненно дисквалифицировала Абакарову, в свою очередь правоохранительные органы возбудили уголовное дело.
Министр спорта Дагестана Сажид Сажидов сообщил, что Абакарова обработала стол соперницы ртутью.
В результате этого во время игры состояние здоровья Османовой ухудшилось и ей потребовалась медицинская помощь.
Сажидов указал, что в результате инцидента никто не пострадал. Соревнования были временно прерваны, но продолжились на следующий день.
"Как и многие, я в недоумении в связи с произошедшим. Мне непонятны мотивы столь опытной спортсменки", - сказал министр спорта Дагестана.
"Ее действия могли привести к самому печальному исходу. Она поставила под угрозу жизнь всех, кто находился в здании - включая ее собственную", - продолжил Сажидов.
"Теперь ей придется ответить за свои действия перед лицом закона", - добавил министр спорта Дагестана.
Османова в интервью российскому изданию "Известия" рассказала, что видела под своей доской "маленькие шарики".
Пострадавшая шахматистка сначала не поняла, что эти шарики - ртуть. Вскоре ей стало плохо.
"Я почувствовал себя плохо. Стало тяжело дышать, у меня не было воздуха. Не могла понять, что происходит", - рассказала Османова.
МВД Дагестана расследует это дело, однако не раскрыло информацию, находится ли в данный момент Абакарова под арестом.
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