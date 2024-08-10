После бури. Репортаж с улиц Манчестера, пережившего массовые беспорядки

Новое поколение британцев разного этнического и расового происхождения обычно не сталкивается с открытым расизмом в своем городе и на своей улице, говорит Хума Хан.

Она работает учительницей в средней школе в Стокпорте, пригороде Манчестера. Ей не нравится слово «протесты», которым описывают случившееся некоторое политики. Она называет это «терактами».

После беспорядков Хума стала возвращаться домой раньше Фото: BBC

«Я горжусь тем, что я мусульманка, и я люблю носить хиджаб», — говорит Хума. Она привыкла ловить на себе косые взгляды из-за платка на голове, но события последних недель сыграли свою роль — Хума стала раньше возвращаться домой и тщательнее планировать свой маршрут.

Самое сложное для нее — это разговаривать о случившемся со своими учениками и двумя племянниками, которым десять и двенадцать лет, объяснять им, что такое исламофобия и ксенофобия.

«Они выросли в Манчестере, они всегда гордились своим городом и чувствовали себя здесь безопасно. Я пытаюсь объяснить: то, что произошло, не отражает мнение большинства в нашем обществе», — рассказывает учительница.

Люди в черном

Обычно оживленный торговый центр в Солфорде рядом с Манчестером был закрыт во вторник из-за неподтвержденной информации о готовящихся беспорядках. Окна магазинов защищали металлические ставни, а на парковках дежурила полиция.

Представители ультраправых группировок так и не явились, зато я увидел небольшую группу молодежи в черном с закрытыми масками лицами.