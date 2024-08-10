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После бури. Репортаж с улиц Манчестера, пережившего массовые беспорядки

BBC News Русская служба
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BBC
Фото: BBC News

​Первые за десятилетие массовые беспорядки в Британии закончились поджогами мечетей и нападениями на мигрантов. Русская служба Би-би-си отправилась в Манчестер, чтобы узнать, как север Англии переживает вспышку расового насилия.

В пострадавших городах эмигрантские общины опасаются за свою безопасность, а один из лидеров ультраправых оказывается тихим молодым человеком, который извиняется за прерванный разговор, но не за расистские взгляды.

Краткий курс исламофобии

Британскому правительству удалось взять под контроль ситуацию в стране после недели беспорядков, столкновений с полицией, нападений на мечети и места временного размещения мигрантов.

Они вспыхнули после того, как в городе Саутпорт под Ливерпулем были убиты трое маленьких девочек и ранены еще восемь человек. Ультраправые страницы в соцсетях распространили слухи о том, что нападавший якобы был мигрантом-мусульманин. Эта информация не подтвердилась — подозреваемым оказался 17-летний уроженец Британии, чей мотив до сих пор не был установлен. Но к моменту, когда первоначальные слухи развенчали, на улицах уже горели машины.

Первые за десятилетие массовые беспорядки застали врасплох британское общество и привели к ожесточенным дебатам о роли массовой миграции, экономического неравенства, распределения ресурсов, а также полиции и судов в жизни страны.

Новое поколение британцев разного этнического и расового происхождения обычно не сталкивается с открытым расизмом в своем городе и на своей улице, говорит Хума Хан.

Она работает учительницей в средней школе в Стокпорте, пригороде Манчестера. Ей не нравится слово «протесты», которым описывают случившееся некоторое политики. Она называет это «терактами».

После беспорядков Хума стала возвращаться домой раньше
После беспорядков Хума стала возвращаться домой раньше Фото: BBC

«Я горжусь тем, что я мусульманка, и я люблю носить хиджаб», — говорит Хума. Она привыкла ловить на себе косые взгляды из-за платка на голове, но события последних недель сыграли свою роль — Хума стала раньше возвращаться домой и тщательнее планировать свой маршрут.

Самое сложное для нее — это разговаривать о случившемся со своими учениками и двумя племянниками, которым десять и двенадцать лет, объяснять им, что такое исламофобия и ксенофобия.

«Они выросли в Манчестере, они всегда гордились своим городом и чувствовали себя здесь безопасно. Я пытаюсь объяснить: то, что произошло, не отражает мнение большинства в нашем обществе», — рассказывает учительница.

Люди в черном

Обычно оживленный торговый центр в Солфорде рядом с Манчестером был закрыт во вторник из-за неподтвержденной информации о готовящихся беспорядках. Окна магазинов защищали металлические ставни, а на парковках дежурила полиция.

Представители ультраправых группировок так и не явились, зато я увидел небольшую группу молодежи в черном с закрытыми масками лицами.

В соцсетях расходились видео с такими группами молодых мужчин из мусульманских общин. Порой они вели себя крайне агрессивно. Эти видео стали поводом для обвинений властей в двойных стандартах. Однако на моих глазах полиция сразу же остановила, обыскала и отправила молодых людей восвояси.

«Это именно того, чего добиваются ультраправые и те, кто разжигает ненависть и насилие», — говорит Джавад Амин, глава общественной организации «Совет безопасности мусульман» графства Большой Манчестер. Он руководит ей в свободное от основной работы время: Джавад — врач общей практики.

Он считает, что зачинщики беспорядков хотят спровоцировать ответное насилие, и призывает мусульманскую молодежь сотрудничать с полицией и не пытаться брать на себя ее полномочия.

Джавад живет в двухэтажном доме в спальном пригороде Манчестера вместе с женой и четырьмя дочерями. Возможно, именно отцовские чувства придают его голосу неподдельную скорбь, когда он выражает соболезнования родным трех маленьких девочек, убитых в городе Саутпорт 29 июля.

Как и все, с кем я говорил, доктор Амин считает, что дезинформация сыграла важную роль в распространении беспорядков. Но он добавляет, что даже если бы слухи про мигранта-мусульманина подтвердились, это никак не оправдало бы погромы.

Джавад Амин призывает мусульманскую молодежь не вестись на провокации ультраправых
Джавад Амин призывает мусульманскую молодежь не вестись на провокации ультраправых Фото: BBC

Пока мы разговаривали с доктором Амином, в соцсетях стали распространяться слухи о готовящихся беспорядках в деревне Чидл неподалеку — там расположена мечеть, которую посещает доктор. Джавад выходит на связь с полицией и депутатом парламента от этого округа.

После разговора он поясняет: «Мы скоординировали действия с депутатами и местной полицией».

Всего, по оценки доктора, в графстве действует около 80 мечетей с прихожанами самых разных национальностей — от арабов, сомалийцев, пакистанцев и уроженцев Бангладеш до афро-карибской общины.

В кальянных на «Карри-миле»

В эмигрантских кварталах Манчестера, таких как Мосс-сайд и Рашолм, где бок о бок живут потомки выходцев из Африки, Азии, Ближнего Востока и мигранты из Восточной Европы, ничто не выдает беспокойства по поводу прокатившихся по стране беспорядков.

В Мосс-сайде в магазине исламской литературы салафистского толка разбитое окно закрыто панелью, но продавец Абдул объясняет, что это не связано с беспорядками: две недели назад в книжный ночью вломились грабители.

Абдул родился на юге Лондона, а в Манчестер переехал, потому что жизнь здесь дешевле.

Абдул-Хаким опасается гражданской войны — он уже пережил одну в Сомали
Абдул-Хаким опасается гражданской войны — он уже пережил одну в Сомали Фото: BBC

Рашолм известен как «Карри-миля» и претендует на то, чтобы называться самым большим скоплением ресторанов азиатской кухни в стране.

По обе стороны главной улицы стоят столики кафе и ресторанов. На фоне двухэтажного турецкого ресторана Pasha Vibes, архитектура которого имитирует османский дворец, развеваются флаги пакистанской политической партии «Движение за справедливость». Ее лидер Имран Хан, бывший премьер-министр и суперзвезда крикета, отбывает срок в пакистанской тюрьме. Митинги его сторонников проходили в городе параллельно с беспорядками, не пересекаясь с ними.

Вероятность столкновения мусульманских мужчин с ультраправыми беспокоит здесь многих. Своим главным страхом эту перспективу называет Абдул-Хаким: «Если эти две группы столкнутся, может начаться то, от чего я бежал в Манчестер из Сомали 25 лет назад».

Пока что ультраправые акции проходили в основном в районах с небольшими мусульманскими общинами, члены которых предпочитали оставаться дома и полагаться на полицию.

Больше, чем Бекхэм

Кварталы вроде Рашолма и Мосс-сайда — видимое отражение быстро меняющейся демографии Манчестера. Полвека назад 96% населения города было белым. Сейчас этническая категория «белые британцы» представляет меньше половины манкунианцев: по переписи 2021 года это 49% населения.

Этой цифрой любят козырять члены ультраправой организации «Патриотическая Альтернатива» (ПА), которую правозащитники называют «самой большой фашистской группой в Великобритании». Забаненная в соцсети X, эта группа активна в основном в телеграме.

На выходных в центре Манчестера протестующие толпой напали на чернокожего мужчину
На выходных в центре Манчестера протестующие толпой напали на чернокожего мужчину Фото: EPA

Именно в канале одного из ее лидеров появилась картинка с окровавленной рукой, лозунгом Enough is Enough («Хватит!») и призывом выходить на митинг в Саутпорте, который вылился в столкновения с полицией и попытки поджечь местную мечеть. #EnoughlsEnough стал главным хештегом протестов.

Глава регионального отделения организации согласился поговорить со мной для этого материала. Он представился только по первому имени — Крис, и отказался называть свою фамилию, сославшись на то, что не хочет потерять работу.

Несмотря на членство в расистской организации, он оказался тихим молодым человеком, не похожим на верзил, арестованных за последние дни. Когда посреди интервью у него зазвонил телефон, он рассыпался в извинениях.

Главный пункт в повестке Криса и нескольких сотен его соратников — превращение Британии из мультикультурной демократии в государство белых британцев. Согласно их программе, только чистокровные потомки коренных жителей этих островов являются настоящими британцами — и это важнее, чем гражданство, культурная интеграция, владение языком, поколения родившихся на островах предков или заслуги перед страной.

Мне хотелось понять, насколько буквально Крис воспринимает эти откровенно расистские идеи. Я спросил, считает ли он себя большим британцем, чем самый известный футболист «Манчестер Юнайтед» в истории, Дэвид Бекхем, сыгравший 115 матчей за сборную Англию. Не моргнув, Крис ответил, что еврейские корни Бэкхема делают его менее полноценным британцем.

Десятки тысяч британцев выступили против расизма
Десятки тысяч британцев выступили против расизма Фото: PA Media

После беспорядков правительство Британии рассматривает вопрос о внесении «Патриотической Альтернативы» в список террористических организаций. Но пока что немедленным ответом государства на беспорядки стало не только усиленное полицейское присутствие, но и аресты более 500 подозреваемых в участии в беспорядках и экстренные заседания судов. Предполагается, что быстро вынесенные жесткие приговоры отобьют желание бунтовать у тех, кто уже участвовал в беспорядках или раздумывал присоединиться к ним.

Эту стратегию предложил премьер-министр Кир Стармер, до начала политической карьеры служивший главой Королевской прокурорской службы. Стармер занимал эту должность в 2011 году, когда по Британии прокатилась волна расовых беспорядков, в которых представители этнических и расовых меньшинств дрались на улицах с полицией и ультраправыми. Задержанных за участие в них судили буквально день и ночь, и Стармер уверял, что это сыграло ключевую роль в наведении порядка.

Немедленным ответом общества стали многотысячные акции, которые прошли в нескольких районах Лондона, а также в Бристоле, Бирмингеме, Брайтоне, Ливерпуле и других городах. Их участники скандировали лозунг «Фашисты вон!» и держали плакаты вроде «Здесь рады беженцам».

Отголоски далеких войн

В четверг утром кадры с антифашистских митингов вышли на первых полосах как либеральных, так и консервативных британских газет. Но торжество толерантности было омрачено идеологическими платформами некоторых активистов.

Активисты одного из районов на севере Лондона опубликовали в инстаграме приглашение присоединиться к митингу. Правда, вместе с расистами и фашистами они призвали изгнать из своего района и «сионистов», что вызвало осуждение со стороны депутата от Лейбористской партии, представляющей этот округ в парламенте.

В Манчестере живет вторая по численности еврейская община в стране. Здесь также было зафиксировано второе после Лондона число инцидентов на почве антисемитизма — 268 за первое полугодие 2024-го, согласно докладу правозащитников.

«В нашей общине стоит тревога, которой я не припомню. Люди обсуждают, не стоит ли снять со своих дверей мезузы», — говорит Марк Леви, исполнительный директор Еврейского совета представителей графства Большого Манчестера.

Мезуза — традиционный свиток с иудейской молитвой, который крепится к двери.

Еврейская община Манчестера растет в последние годы
Еврейская община Манчестера растет в последние годы Фото: AFP

Мы встречаемся в пабе в городке Престуиче на севере от Манчестера, где еврейская община составляет около 20% населения. Для нее беспорядки прошлой недели наложились на предыдущие месяцы, когда простые жители ощущали на себе гнев тех, кто недоволен действиями Израиля.

«Что и говорить, после 7 октября у нас непростая жизнь, — говорит Марк. — Люди часто не понимают разницы между евреями и израильтянами. Я британец в пятом поколении, я горжусь этим. Но люди смотрят на меня и думают, что я израильтянин».

Позже, уже снова в Мосс-сайде, разговаривая с беженцем из Сомали Абдул-Хакимом, я вспомнил об этих словах. На вопрос о причине беспорядков он внезапно начал винить в них «сионистов из Иерусалима», которые якобы стравливают разные общины в Британии.

Еврейский совет представителей Манчестера осудил насилие в городах Англии и призвал к единству перед лицом лицом ультраправых группировок. Однако Марк говорит, что война в Газе поставила под вопрос солидарность между религиозными общинами. Связи, которые выстраивались годами через организации религиозного диалога, были стремительно разорваны.

Как и Джавад Амин из Совета безопасности мусульман, он обеспокоен дезинформацией в соцсетях, которая привела к беспорядкам.

Марк вспоминает английскую пословицу: «Ложь обойдет полсвета, прежде чем правда успеет надеть башмаки».

BBC
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