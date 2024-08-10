Несколько задержанных в России и Беларуси попросили доставить их в Латвию

Один человек был переведен из России в 2022 году, а из Беларуси пока никто не переведен.

Как отметили в министерстве, согласно Уголовно-процессуальному закону, Латвия может выдать человека иностранному государству для уголовного преследования, суда или исполнения приговора. Такое решение принимает Генеральная прокуратура.

Во-вторых, возможна передача лица, осужденного в Латвии, в другую страну для исполнения наказания в виде лишения свободы. Министерство юстиции как центральный орган рассматривает ходатайства о передаче осужденного из другой страны на стадии судебного разбирательства по уголовному делу.

Латвия не подавала России ни одного запроса о передаче российского гражданина для отбывания наказания, сообщили в Минюсте.

В то же время в министерстве отметили, что в ответ на вторжение России в Украину и осуждение этого события МИД рекомендовал свести двусторонние контакты к минимуму и тщательно оценивать каждый запрос, чтобы определить, насколько латвийская сторона остро нуждается в сотрудничестве.

Министерство отказывается выполнять запросы о правовой помощи, которые прямо или косвенно финансируют или поддерживают войну в Украине. Правовая помощь не предоставляется, если ее оказание может нанести ущерб суверенитету или национальной безопасности Латвии, правам и законным интересам ее граждан или противоречит действующей системе законов и правовых принципов.

Обмен осужденными, с другой стороны, является политическим решением, основанным на политических, а не на правовых соображениях. До сих пор вопрос о возможности обмена осужденными не поднимался.

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