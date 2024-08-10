Видео На техосмотре дизельные авто будут проверять по-новому. Что изменится?

"Если будут обнаружены недостатки, могу вас успокоить, что будет установлен переходный период. Владельцу будет дан год на устранение недостатков. Соответственно, начиная с 2026 года в случае несоответствий требованиям [при техническом осмотре] автомобилю будет присвоена вторая оценка и такая машина не сможет пройти технический осмотр", - пояснил Юрис Дрейманис, руководитель технического отдела Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).