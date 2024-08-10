Сб, 10.08.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео На техосмотре дизельные авто будут проверять по-новому. Что изменится?

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Автомобиль на техосмотре
Автомобиль на техосмотре Фото: Edijs Pālens/LETA

С 1 января следующего года ожидаются изменения в техосмотре дизельных автомобилей. Новое оборудование будет проверять, установлен ли на автомобиле сажевый фильтр, сообщает программа Zebra.

Изменения коснутся легковых автомобилей и легких грузовиков до трех с половиной тонн.

Новый метод техосмотра будет проводиться для автомобилей, зарегистрированных с 1 января 2013 года.

"Если будут обнаружены недостатки, могу вас успокоить, что будет установлен переходный период. Владельцу будет дан год на устранение недостатков. Соответственно, начиная с 2026 года в случае несоответствий требованиям [при техническом осмотре] автомобилю будет присвоена вторая оценка и такая машина не сможет пройти технический осмотр", - пояснил Юрис Дрейманис, руководитель технического отдела Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх