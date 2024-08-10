Последний шанс Латвии! Швецов поборется за медали в современном пятиборье

Соревнования в Версале начнутся в 18:30 по латвийскому времени. 18 спортсменов последовательно будут соревноваться в конкуре, фехтовании, плавании, беге и стрельбе.

В прыжках с шестом спортсменам засчитываются очки, набранные в полуфинале, где Павел Швецов занял третье место с 240 очками, а также результаты бонусного раунда.

Павел Швецов в полуфинале соревнований по современному пятиборью на Олимпиаде в Париже занял пятое место и квалифицировался в финал.

Швецов - последний латвийский спортсмен, который стартует на этих Олимпийских играх. Пока Латвия медалей не завоевала.

Швецов стартует на Олимпиаде во второй раз. Три года назад в Токио он занял 14-е место.

В субботу, 10 августа, будут разыграны 39 комплектов медалей.

Олимпийские игры проходят во французской столице до 11 августа, причем не только во французской столице, но и в 16 других местах, включая Французскую Полинезию. В программу Игр включены 32 вида спорта, в которых будет разыграно 329 комплектов медалей.

На Олимпиаде в Париже Латвию представляют 29 спортсменов в 14 видах спорта.

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