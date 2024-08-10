Дожди, ветер и всего +20: синоптики о погоде в воскресенье

Ночью количество облаков будет переменным, ожидается дождь, а в Видземе он будет продолжительным и очень сильным.

Минимальные температуры будут в диапазоне +13...+18 градусов.

В воскресенье дождь ожидается в большинстве районов страны, но на востоке и в северной Курземе он будет сильным, а в Видземе даже очень сильным.

Порывистый западный, юго-западный ветер. Температура воздуха достигнет +16...+20 градусов.

Последние прогнозы погоды показывают, что в середине следующей недели в Латвии ожидается волна жары, сообщает lsm.lv.

В середине недели в Латвию придет жаркая воздушная масса, и уже в среду, 14 августа, температура воздуха составит около +30 градусов. Наиболее вероятные сценарии прогноза предполагают, что жара продержится 2-3 дня, а максимальная температура превысит +30 градусов.

В жару могут образовываться грозовые тучи, которые могут принести местами сильный ветер, проливной дождь и град.

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