Дожди, ветер и всего +20: синоптики о погоде в воскресенье

Ночью на воскресенье, 11 августа, во многих районах Латвии пройдет дождь, а днем дождь пройдет в большинстве районов страны, местами продолжительный и сильный, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ночью количество облаков будет переменным, ожидается дождь, а в Видземе он будет продолжительным и очень сильным.
Минимальные температуры будут в диапазоне +13...+18 градусов.
В воскресенье дождь ожидается в большинстве районов страны, но на востоке и в северной Курземе он будет сильным, а в Видземе даже очень сильным.
Порывистый западный, юго-западный ветер. Температура воздуха достигнет +16...+20 градусов.
Последние прогнозы погоды показывают, что в середине следующей недели в Латвии ожидается волна жары, сообщает lsm.lv.
В середине недели в Латвию придет жаркая воздушная масса, и уже в среду, 14 августа, температура воздуха составит около +30 градусов. Наиболее вероятные сценарии прогноза предполагают, что жара продержится 2-3 дня, а максимальная температура превысит +30 градусов.
В жару могут образовываться грозовые тучи, которые могут принести местами сильный ветер, проливной дождь и град.
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