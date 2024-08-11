Париж 2024: Сколько стоит Олимпийское золото?

В обоих видах спорта серебряные и бронзовые призеры получат меньшие суммы, а в боксе также будут награждаться спортсмены, занявшие места вплоть до пятого.

Призовые деньги поступают не напрямую от Олимпийского комитета, а от руководящих органов двух ассоциаций.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) получает от Международного олимпийского комитета часть прибыли от Олимпиады. Раньше ассоциация тратила эти средства на развитие спортсменов в широком смысле слова, поэтому теперь некоторые наблюдатели задаются вопросом, является ли введение денежных выплат за победы на Играх правильным решением.

«Более чем вероятно, что те, кто выигрывает золотые медали в легкой атлетике, это те же самые люди, у кого есть крупные спонсорские и рекламные контракты», — говорит Том Бэйсон из исследовательского Центра при Университете Ковентри, который специализируется на крупных спортивных мероприятиях.

По его словам, «одно из критических замечаний сводится к тому, что эти деньги можно было бы лучше использовать, давая деньги молодым спортсменам, а не тем, кто находится на вершине своей карьеры».

Но даже олимпийским чемпионам могут пригодиться дополнительные деньги, ведь и некоторые из них попадали в сложные финансовые ситуации.

Ольге Корбут, легенде советской гимнастики, завоевавшей за свою олимпийскую карьеру четыре золотые и две серебряные медали, пришлось в 2017 году продать три свои медали за 333,5 тыс долларов.