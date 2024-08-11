Стало известно, кто понесет флаг Латвии на церемонии закрытия Олимпиады

Церемония закрытия на парижском стадионе Stade de France начнется в 22:00 по латвийскому времени и будет транслироваться в прямом эфире Латвийского телевидения (LTV).

Мероприятие объединит официальную церемонию закрытия Олимпийских игр, включая заключительные речи, поднятие флага, парад спортсменов и передачу олимпийского флага следующим хозяевам игр. А также представление, демонстрирующим культуру и историю нынешнего и будущего города-хозяина, Лос-Анджелеса (США).

После презентации города следующих игр и заключительных речей олимпийский флаг покинет стадион и начнет свое путешествие в Лос-Анджелес.

Флаг снова будет поднят на открытии зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии.

После окончания Церемонии закрытия олимпийский огонь будет потушен.

Латвию на Олимпийских играх в Париже представляли 29 спортсменов в 14 дисциплинах. Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа.

Состав латвийской делегации на Олимпийских играх в Париже:

Зигмар Раймо, Францис Лацис, Карлис Ласманис, Наурис Миезис (все - баскетбол 3х3), Лина Музе-Сирма, Анете Сиетиня, Агате Цауне, Гунта Вайчуле, Рута Кате Ласмане, Патрик Гайлумс, Гатис Чакшс, Валтер Крейшс (все - легкая атлетика), Павел Швецов (современное пятиборье), Даниил Бобров, Иева Малюка (оба - плавание), Джея Патрика (конкур), Том Скуиньш, Анастасия Карбонари (оба - шоссейный велоспорт), Мартиньш Блумс (горный велосипед), Вероника Моника Стуришка, Кристенс Кригерс (оба - суперкросс BMX), Эрнест Зеболдс (BMX фристайл), Тина Граудиня, Анастасия Самойлова (обе - пляжный волейбол), Алёна Остапенко (теннис), Кристап Неретниекс (конный спорт), Агате Рашмане, Лаурис Страутманис (оба - толкание ядра), Ритварс Сухарев (тяжелая атлетика).

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