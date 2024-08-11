Ренар Ушчинс завоевал серебро на Олимпиаде. Но не для Латвии

В заключительной игре в Лилле немцы уступили Дании со счетом 26:39 (12:21).

Ушчинс, результативно игравший в предыдущих матчах и выведший сборную Германии в четверку сильнейших, в этой игре нанес четыре броска из семи. Продуктивнее его был только Юри Кнорр, забивший шесть голов.

Самым результативным у датчан стал Матиас Гидсель, забивший 11 голов и сделавший 13 бросков. Миккель Хансен в прощальной игре забил два гола.

Датские гандболисты являются двукратными олимпийскими чемпионами, завоевав первый титул в 2016 году в Рио-де-Жанейро.

22-летний Ренар - сын Арманда Ушчина, бывшего игрока и тренера сборной Латвии по гандболу.

Ренар переехал в Германию со своей семьей, когда ему было около трех лет.

До этого в борьбе за бронзу Испания победила Словению со счетом 23:22 (12:12).

Алеш Гомес отличился у испанцев пятью точными бросками, его соперник Юре Доленец забил шесть голов, а еще пять добавил Блаж Янц.

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