День #16 Олимпиада в Париже закончилась. Итоговый медальный зачёт

Заключительный день Олимпийских игр - 2024 в Париже подошёл к концу, подарив болельщикам невероятную интригу с точки зрения борьбы за лидерство в неофициальном медальном зачёте.
Лёгкая атлетика, женщины, марафон
Победительницей женского марафона стала Сифан Хассан (Нидерланды), побившая олимпийский рекорд - 2 часа 22 минуты 55 секунд. Предыдущий рекорд (2 часа 23 минуты 7 секунд) в Лондоне установила эфиопка Тики Гелана.
На 3 секунды от чемпионки отстала эфиопка Тигст Ассефа. Бронзовую медаль завоевала кенийка Хелен Обиои.
Гандбол, мужчины
Сборная Дании по гандболу разбила Германию в финале Олимпиады-2024 в Париже - 39:26. Датчане за весь матч ни разу не позволили соперникам вести в счёте. Бронзовые медали выиграла сборная Испании. В матче за третье место испанцы с минимальным перевесом вырвали победу у Словении - 23:22.
Водное поло, мужчины
Мужская сборная Сербии по водному поло завоевала золотые медали, в финале обыграв команду Хорватии со счётом 13:11. Бронзовые медали завоевали американские ватерполисты. В матче за третье место они обыграли венгров по буллитам.
Сербы выиграли третью Олимпиаду подряд. В Рио-2016 в финале они обыграли сборную Греции, а в Токио-2020 - команду Хорватии.
Тяжёлая атлетика, женщины, свыше 81 кг
В тяжёлой атлетике среди женщин в весовой категории свыше 81 кг золото завоевала представительница Китая Ли Вэньвэнь. Китаянка по сумме двух упражнений подняла 309 кг (136+173). Серебро выиграла Пак Хе-Чон из Южной Кореи - её результат 299 кг (131+168). Бронзу завоевала Эмили Кемпбэлл из Великобритании - 288 кг (126+162).
Баскетбол, женщины
Баскетболистки сборной США стали обладательницами золотых медалей Олимпийских игр в Париже. В финальном матче американки нанесли поражение национальной команде Франции со счётом 67:66. Ранее на женском баскетбольном турнире Австралия обыграла Бельгию и завоевала бронзовые медали.
Женская сборная США восьмой раз подряд выиграла олимпийский баскетбольный турнир.
Вольная борьба, мужчины, до 65 кг
В вольной борьбе среди мужчин в весовой категории до 65 кг золото выиграл японец Котаро Кийоока. В финальной схватке Кийоока одолел иранца Рахмана Амузада (10:3). Бронзовые же медали в этой весовой категории завоевали Себастьян Ривера из Пуэрто-Рико и Ислам Дудаев из Албании.
Вольная борьба, мужчины, до 97 кг
Чемпионом Парижской олимпиады в весовой категории до 97 кг (вольная борьба) стал дагестанец Ахмед Тажудинов, выступающий за сборную Бахрейна. В финале Ахмед Тажудинов победил 2:0 грузина Гиви Матчарашвили. Бронзовые медали завоевали Магомедхан Магомедов (Азербайджан) и иранец Амирали Азарпира.
Вольная борьба, женщины, до 76 кг
Японская спортсменка Юка Кагами завоевала золотую медаль в вольной борьбе в весовой категории до 76 кг. В финальной схватке она одолела американку Кеннеди Алексис Блейдс со счётом 3:1. Бронзовые медали завоевали колумбийка Татьяна Рентерия Рентерия и кубинка Милаймис де ла Каридад Марин Потрилье.
Современное пятиборье, женщины
Венгерская спортсменка Мишель Гуляш завоевала золото в современном пятиборье среди женщин. Мишель в финале выиграла соревнования в конкуре, в раунде фехтования стала второй, заняла четвёртое место в плавании. В итоге Гуляш набрала 1461 очков, установив новый мировой рекорд. Серебряную медаль выиграла Элоди Клувель из Франции. Бронза - у Сон Сонмин из Южной Кореи.
Волейбол, женщины
Женская сборная Италии по волейболу завоевала золотые медали, уверенно обыграв в финале команду США - 3:0. Италия выиграла все матчи на Олимпиаде-2024, отдав соперницам лишь один сет за весь турнир. Бронзовые медали добыла сборная Бразилии. В матче за третье место бразильянки обыграли Турцию - 3:1.
Велотрек, мужчины, кейрин
Нидерландский велогонщик Харри Лаврейсен завоевал золотую медаль в кейрине на велотреке. Харри на 0,056 секунды опередил своего главного оппонента, Мэттью Ричардсона из Австралии. Бронзовую медаль завоевал ещё один австралиец Мэттью Глэтцер.
Велотрек, женщины, спринт
Новозеландка Эллес Эндрюс стала олимпийской чемпионкой в спринте на велотреке в Париже. В финале Эндрюс уверенно победила Леа Фридрих из Германии. Элесс выиграла оба финальных заезда. Бронзовую медаль добыла британка Эмма Финукейн, дважды победившая Хетти ван де Ваув из Нидерландов.
Велотрек, женщины, омниум
Американка Дженнифер Валенте выиграла золото в омниуме на велотреке. Серебряную медаль добыла Дария Пикулик из Польши. Бронзовая награда - у Элли Уолластон из Новой Зеландии.
Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего)
- США - 40-44-42 (126)
- Китай - 40-27-24 (91)
- Япония - 20-12-13 (45)
- Австралия - 18-19-16 (53)
- Франция - 16-26-22 (64)
- Нидерланды - 15-7-12 (34)
- Великобритания - 14-22-29 (65)
- Южная Корея - 13-9-10 (32)
- Италия - 12-13-15 (40)
- Германия - 12-13-8 (33)
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