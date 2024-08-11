День #16 Олимпиада в Париже закончилась. Итоговый медальный зачёт

Баскетбол, женщины

Баскетболистки сборной США стали обладательницами золотых медалей Олимпийских игр в Париже. В финальном матче американки нанесли поражение национальной команде Франции со счётом 67:66. Ранее на женском баскетбольном турнире Австралия обыграла Бельгию и завоевала бронзовые медали.

Женская сборная США восьмой раз подряд выиграла олимпийский баскетбольный турнир.

Вольная борьба, мужчины, до 65 кг

В вольной борьбе среди мужчин в весовой категории до 65 кг золото выиграл японец Котаро Кийоока. В финальной схватке Кийоока одолел иранца Рахмана Амузада (10:3). Бронзовые же медали в этой весовой категории завоевали Себастьян Ривера из Пуэрто-Рико и Ислам Дудаев из Албании.

Вольная борьба, мужчины, до 97 кг

Чемпионом Парижской олимпиады в весовой категории до 97 кг (вольная борьба) стал дагестанец Ахмед Тажудинов, выступающий за сборную Бахрейна. В финале Ахмед Тажудинов победил 2:0 грузина Гиви Матчарашвили. Бронзовые медали завоевали Магомедхан Магомедов (Азербайджан) и иранец Амирали Азарпира.

Вольная борьба, женщины, до 76 кг

Японская спортсменка Юка Кагами завоевала золотую медаль в вольной борьбе в весовой категории до 76 кг. В финальной схватке она одолела американку Кеннеди Алексис Блейдс со счётом 3:1. Бронзовые медали завоевали колумбийка Татьяна Рентерия Рентерия и кубинка Милаймис де ла Каридад Марин Потрилье.

Современное пятиборье, женщины