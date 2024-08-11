Потепления ждать рано: синоптики о погоде в понедельник

В ночь на понедельник, 12 августа, ожидается переменная облачность, на востоке страны - кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер - умеренный западный, юго-западный. Минимальная температура воздуха составит +11...+15 градусов, на побережье будет чуть теплее - от +15 до +18 градусов.

В столице ночью ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть умеренный юго-западный, западный ветер. Воздух остынет до +15…+17 градусов.

В первый день новой недели будет облачно, лишь с временными прояснениями, на востоке страны пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются сильные ливни с грозами.

Галерея: Дождь в Риге

Будет дуть умеренный западный, северо-западный ветер, при грозе с порывами до 15-19 метров в секунду (м/с). Воздух прогреется до +17…+22 градусов.

В Риге в понедельник временами будет выглядывать солнце, но ожидаются и кратковременные дожди, возможны также грозы. Западный, северо-западный умеренный ветер днем в порывах усилится до 15 м/с. Воздух прогреется до +20 градусов.

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