Видео Скандал в гимнастике: медаль спортсменки из США вернут румынке

Изначально третье место в вольных упражнениях по спортивной гимнастике в понедельник, 5 августа, получила именно именно Барбосу, но после удовлетворения апелляции сборной США Чайлз переместилась с пятого на третье место, оставив румынку без награды и "спустив" ее на 4-е место.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку объявил, что не будет присутствовать на церемонии закрытия Парижской Олимпиады в знак протеста. "Недопустимо не вручать медаль, заработанную честным трудом, на основании призыва, которого не понимают ни тренеры, ни гимнасты высочайшего класса. Я прекрасно помню, как россияне пытались украсть наши медали в коммунистические времена и как мы давали отпор", - говорится в заявлении Чолаку.

Международная федерация гимнастики сообщила, что по решению Спортивного арбитража в результаты соревнований были внесены изменения - Барбосу заняла третье место, а Чайлз опустилась обратно на пятую позицию.

Видео: Изменение результатов на Олимпиаде

Олимпийский комитет Румынии подал апелляцию, сославшись на то, что сборная США не смогла подать запрос в отведенное время (одну минуту).

23-летняя Чайлз после соревнований пережила массу оскорблений и нападок в социальных сетях. "Ради своего психического здоровья я какое-то время воздержусь от социальных сетей", - заявила Чайлз в своем Instagram, где у нее 1,4 миллиона подписчиков.

В соревнованиях в понедельник Чайлз первоначально набрала 13,666 пунктов, что дало ей пятое место, но после того, как ее тренер потребовал пересмотра, судьи улучшили оценку до 13,766. Барбосу набрала 13,7.

Олимпийской чемпионкой стала бразильская гимнастка Ребека Андраде (14,166 балла), серебро завоевала американка Симона Байлз, уступившая победительнице 0,033 балла.

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