Трансляция В Париже проходит церемония закрытия Олимпийских игр

В воскресенье, 11 августа, в столице Франции Париже проходит церемония закрытия Олимпийских игр.
Как сообщалось, мероприятие объединит официальную церемонию закрытия Олимпийских игр, включая заключительные речи, поднятие флага, парад спортсменов и передачу олимпийского флага следующим хозяевам Игр, а также представление, демонстрирующее культуру и историю нынешнего и будущего города-хозяина - Лос-Анджелеса (США).
Знаменосцами латвийской делегации на церемонии закрытия парижских Олимпийских игр будут Эрнест Зеболдс, выступающий в дисциплине BMX-фристайл, и легкоатлетка Гунта Вайчуле, сообщил Латвийский олимпийский комитет (LOK).
После презентации города следующих Игр и заключительных речей олимпийский флаг покинет стадион и начнет свое путешествие в Лос-Анджелес.
Видео: Трансляция церемонии закрытия Олимпиады (на английском языке)
Флаг снова будет поднят на открытии зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии.
После окончания церемонии закрытия олимпийский огонь будет потушен.
Чемпионами Олимпиады стали США, второе место занял Китай, третье - Япония. Латвия завершила Олимпийские игры без единой медали.
Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего)
- США - 40-44-42 (126)
- Китай - 40-27-24 (91)
- Япония - 20-12-13 (45)
- Австралия - 18-19-16 (53)
- Франция - 16-26-22 (64)
- Нидерланды - 15-7-12 (34)
- Великобритания - 14-22-29 (65)
- Южная Корея - 13-9-10 (32)
- Италия - 12-13-15 (40)
- Германия - 12-13-8 (33)
Латвию на Олимпийских играх в Париже представляли 29 спортсменов в 14 дисциплинах. Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа.
Состав латвийской делегации на Олимпийских играх в Париже:
Зигмар Раймо, Францис Лацис, Карлис Ласманис, Наурис Миезис (все - баскетбол 3х3), Лина Музе-Сирма, Анете Сиетиня, Агате Цауне, Гунта Вайчуле, Рута Кате Ласмане, Патрик Гайлумс, Гатис Чакшс, Валтер Крейшс (все - легкая атлетика), Павел Швецов (современное пятиборье), Даниил Бобров, Иева Малюка (оба - плавание), Джея Делания Патрика (конкур), Томс Скуиньш, Анастасия Карбонари (оба - шоссейный велоспорт), Мартиньш Блумс (горный велосипед), Вероника Моника Стуришка, Кристенс Кригерс (оба - суперкросс BMX), Эрнест Зеболдс (BMX фристайл), Тина Граудиня, Анастасия Самойлова (обе - пляжный волейбол), Алёна Остапенко (теннис), Кристап Неретниекс (конный спорт), Агате Рашмане, Лаурис Страутманис (оба - толкание ядра), Ритварс Сухарев (тяжелая атлетика).
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