Трансляция В Париже проходит церемония закрытия Олимпийских игр

Как сообщалось, мероприятие объединит официальную церемонию закрытия Олимпийских игр, включая заключительные речи, поднятие флага, парад спортсменов и передачу олимпийского флага следующим хозяевам Игр, а также представление, демонстрирующее культуру и историю нынешнего и будущего города-хозяина - Лос-Анджелеса (США).

Знаменосцами латвийской делегации на церемонии закрытия парижских Олимпийских игр будут Эрнест Зеболдс, выступающий в дисциплине BMX-фристайл, и легкоатлетка Гунта Вайчуле, сообщил Латвийский олимпийский комитет (LOK).

После презентации города следующих Игр и заключительных речей олимпийский флаг покинет стадион и начнет свое путешествие в Лос-Анджелес.

Видео: Трансляция церемонии закрытия Олимпиады (на английском языке)

Флаг снова будет поднят на открытии зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии.

После окончания церемонии закрытия олимпийский огонь будет потушен.

Чемпионами Олимпиады стали США, второе место занял Китай, третье - Япония. Латвия завершила Олимпийские игры без единой медали.

Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего) США - 40-44-42 (126) Китай - 40-27-24 (91) Япония - 20-12-13 (45) Австралия - 18-19-16 (53) Франция - 16-26-22 (64) Нидерланды - 15-7-12 (34) Великобритания - 14-22-29 (65) Южная Корея - 13-9-10 (32) Италия - 12-13-15 (40) Германия - 12-13-8 (33)